La Seño, aventuras y desventuras de una Maestra Normal Nacional

Viernes, 31 de marzo de 2023

Por Saúl Nocetti

Pasaron más de 50 años desde aquel 1969 cuando se recibieron las ultimas maestras normales nacionales. Otro país, otra provincia y otros paisajes adornaban tierra adentro a la provincia.



Pochi, nuestra protagonista estudió en la Escuela Normal Nacional Mariano I. Loza de la ciudad de Goya. La emérita institución vio desfilar por sus pasillo a miles de docentes que salieron con el guardapolvo bien puesto.



Desde el año siguiente quienes egresaban del colegio secundario debían ya seguir una carrera corta y estudiar dos años para poder acceder al título. Es decir, hablamos de una de las últimas maestras normales nacionales.



“Yo me pase del colegio nacional porque mi madre quería que sea maestra. Era un título habilitante que en esa época era muy respetado”, cuenta Liliana Soto Cabrera desde la distancia. En aquel entonces durante 4° y 5° año del secundario los estudiantes cursaban unas 4 materias en total que se dividían entre teóricas y prácticas dictando clases con los propios alumnos.



De allí que las escuelas normales que se adentran en casi todos los recodos de la bendita Argentina tenían un departamento de aplicación. Es decir, además de la secundaria, tenían nivel primario en donde además de enseñar en si mismo a los niños enseñaban con prácticas a las estudiantes de magisterio.



Las materias eran Didáctica y Pedagogía. En la primera así como se veían teorías de la educación se realizaban observaciones para aprender de las maestras ya en ejercicio y se desarrollaban clases con el acompañamiento de las maestras de grado. Mientras que Pedagogía era meramente teórica.



“No se que escuela tomábamos, si la escuela activa o conductista, pero ya era diferente a mi primaria porque los chicos participaban mucho levantando la mano, pasando al pizarrón, contestando preguntas. Hacíamos un plan de clases que era un cuaderno gordo con cada una de las clases con fecha y grado para dictar. Siempre te tocaba un grado bajo, uno medio y uno superior”, cuenta Pochi como si no hubiera pasado más de medio siglo de aquella época.



En ese momento, recuerda, la clase se dividía en tre montos, el de la motivación (presentación del tema y recursos), el del desarrollo (la enseñanza en sí del tema) y el de la aplicación donde se registraba en los cuadernos.



“Y después la maestra escribía en su cuaderno de clases: defectos, virtudes, errores y sugerencias. Firmaba la maestra, vos y terminaba la clase”.



Creatividades de la crisis



Desde muy pequeña la desgracia y la pobreza persiguieron a nuestra protagonista. Un papá ciego, una mamá desocupada fueron los adultos que se ocuparon de ella. Vivía en una casa de chapa y barro, alguna habitación de cemento y pisos de tierra, sin heladera y cocina a leña o un calentador de kerosen y velas.



Una huerta y un gallinero se lucían en un fondo atiborrado de plantas. Un banal y un excusado mucho mas cerca del alero y una gigante planta de mora que daba sombra para soportar el verano de la calurosa Corrientes.



Lograr el “sueño” de la mamá de ser maestra no era poco. Pero ello conllevaba mucha incertidumbre y mucho sacrificio. “Yo no tenía materiales porque era muy pobre, así que hacía clases de lo más insólito. No tenía cartulinas ni lápices para hacer carteles y demás. Así que una vez conseguí en la biblioteca dos laminas: del esqueleto y del cuerpo humano con los órganos y a partir del esqueleto desarrollé el interior del cuerpo humano. Y me saqué un 10 porque los chicos quedaron encantados. Viste, a veces la crisis te trae estas creatividades”, despliega con un ingenuidad que no minimiza la grandeza del hecho.



“Yo no estudié por vocación. Mi mamá me decía que iba a ser maestra ya desde chica porque yo jugaba a darle clases a la fila de lechugas o de verduras que estaban en hilera en el patio de casa. Yo les enseñaba y ella me decía que iba a ser maestra. Así que me empujó el anhelo de ella y que si me quedaba en el Colegio Nacional no iba a tener fuente de trabajo, era como para seguir otra carrera”, detalla.



Y es que en esa e´poca incluso para estudiar un profesorado de Matemática o de Biología los chicos debían estar en condiciones económicas de ir a vivir a otra ciudad y solventarse la vida. “Igual a mi me gustaba y lo hice con gusto. Tengo hermosos recuerdos de esa época”, reconoció Liliana en su charla.



Un ruego, el desprecio y la esperanza



Ni bien se recibió, Liliana empezó a buscar trabajo, pero como cualquiera que haya intentado acceder a un cargo docente sabe que lo que empieza es la lucha contra la burocracia y el puntaje en los padrones.



“Entré en el padrón con 18 años y me llaman para un cargo en una escuela que estaba dentro de una estancia. Me voy a hablar pero la directora (que era una diva total y la escuela estaba en su campo) me dice que había una maestra titular que vive en la zona y que: vos no tenés ni como vivir ni como viajar. Así que lo mejor es que renuncies al cargo”, cuenta.



Por consejo de unas primas docentes nuestra protagonista va a hablar con un supervisor a quien llorando le pidió un trabajo. “El señor Díaz me termina dando un cargo porque era tal mi desesperación que cuando me largo a llorar me dice: cálmese señorita Soto. Le voy a dar un puesto lindo pero tiene que vivir en el campo”.



Así empezó su historia como maestra adentro de las aulas coorentinas. Fue a parar a una escuela del Paraje Invernada, dentro del departamento de Goya pero en realidad más cerca geográficamente de Esquina.



De víboras, ranchos y agua



Con un candil una mesa y un aparador, fue a vivir a la casa-rancho de Don Pitón, junto a varias seños que debían residir en la zona de lunes a viernes y que partían a sus ciudades cuando el viernes tocaban la campana.



“Eran todos campos chicos así que había muchas familias y muchos chicos. Eran multigrados que juntaban a chicos de 1°, 2° y 3° por un lado y a estudiantes de 4°, 5°, 6° y 7° por otro.



En el ranchón largo el baño era un excusado que quedaba afuera de la casa, y en la cerrada noche cuando la luna está ausente el miedo de salir de la pieza hacía que las chicas queden encerradas hasta el otro día.



“Nos turnábamos para cocinar y lavar los platos. Llevábamos lámparas a kerosene y con eso armábamos el tópico y los planes de clases. La directora vivía en Invernada y era muy mala, no nos dejaba faltar ni en las peores tormentas. A mi me hacía cuidar a los chicos en el pastizal en pleno invierno. Ellos jugaban cerca de los alambrados, yo me congelaba”, relata Liliana



“El baño era tipo familia Ingals y para bañarnos tenían una pieza con piso de portland y un tacho. Llenábamos el tacho, con una piola lo alzábamos, destapábamos un corcho y con el chorrito de agua nos bañábamos.



“Teniamos que salir varios metros para ir al excusado. Un día voy y mirando hacia afuera veo una víbora que descansaba en el dintel de la puerta. Así como estaba salí corriendo a pedir ayuda del dueño de casa”, recordó.



Era todo arenal el camino y cuando llovía se llenaba de agua. Igual teníamos que ir a la escuela, nos descalzábamos y chapaleábamos el camino con agua hasta la rodilla. Teníamos que avanzar igual. E irnos a la escuela. A la tarde lloraba horas porque no me hallaba pero no me quedaba otra, tenía que trabajar.



Después de eso la cosa cambió pese a que varios años deambuló por diversas escuelas. Su primera titularidad fue en una escuela rural de Perón de Mercedes Cossio. Luego consiguió puntaje y poquito a poco fue logrando un cargo en la Escuela del Sur de la ciudad de Goya y luego en la propia Escuela Normal de la que fue alumna.



En la vida perdió a hermanos a su padre y su madre. Se casó, se separó y se volvió a casar. Crió a dos hijos a quienes incluso debió darles de comer en la escuela porque “la plata no alcanzaba”. En esas escuelas Liliana se jubiló. Hoy con 72 años vive aún y sobrevive con su jubilación de maestra.



“Lo bueno es que muchos años después algunos alumnos se acuerdan de vos con cariño”, cierra La Seño su relato.