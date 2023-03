Al menos 7 muertos en una escuela de Nashville

Lunes, 27 de marzo de 2023

Entre las víctimas fatales se encuentran tres niños y el autor del tiroteo ocurrido en una escuela de Nashville, Estados Unidos.



n tiroteo ocurrido en una escuela de Nashville, Tennessee, Estados Unidos, tuvo como consecuencia el trágico saldo de al menos siete muertos, entre ellos tres niños y la autora del ataque.



"Ha ocurrido un incidente con un tirador activo en el Colegio Alianza, Iglesia Presbiteriana de la Alianza, en Burton Hills. La tiradora ha sido objetivo del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville y está muerta", informó la Policía en las redes sociales.





La mujer ingresó este lunes por la mañana en la escuela cristiana Covenant School, en Nashville, y comenzó a disparar contra las personas que encontró en su camino. De esta manera, provocó la muerte de seis personas, entre ellos tres niños.



La joven estaba armada con "al menos" dos rifles de asalto y una pistola y abrió fuego dentro del colegio The Covenant School, dijo el vocero de la Policía de Nashville.



Policías acudieron al lugar y, tras escuchar disparos en el piso de arriba, subieron "inmediatamente" y "mataron" a la atacante, dijo el portavoz, Don Aaron



La joven, "que aparenta menos de 20 años", efectuó numerosos disparos a medida que caminaba por el establecimiento, señaló el vocero.



"Tres alumnos y tres adultos resultaron heridos de muerte", afirmó Aaron, que aseguró que no había más víctimas, informó la agencia de noticias AFP.



La escuela The Covenant tiene alrededor de 200 estudiantes y 40 empleados.



Varios funcionarios del estado de Tennessee se declararon consternados en las redes sociales.



"Estoy devastado y desconsolado por la trágica noticia", tuiteó el senador republicano Bill Hagerty.



El Hospital Universitario Vanderbilt de Nashville confirmó la muerte de los niños.



"Tres pacientes pediátricos han sido trasladados al Hospital Pediátrico Monroe Carell Jr. de Vanderbilt, todos ellos con heridos de bala. Los tres han sido declarados muertos tras su llegada" al centro sanitario, informó el establecimiento en un comunicado.



La Policía dijo que se había instalado un punto de encuentro para víctimas y familiares en una iglesia baptista de la ciudad.