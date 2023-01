Arranca el pago del plus para municipales Martes, 24 de enero de 2023 El intendente Eduardo Tassano anunció el pago del plus para todos los agentes capitalinos. Conocé aquí el cronograma. Personal de planta y contrato: • Miércoles 25



Los Neike bancarizados también tendrán depositados sus pluses el miércoles 25; y los no bancarizados, cobrarán en la Caja Municipal -Brasil 1269- de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.30, según el DNI:



• Miércoles 25: 0, 1 y 2

• Jueves 26: 3, 4, 5 y 6

• Viernes 27: 7, 8 y 9