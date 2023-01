El tribunal rechazó la nulidad del juicio a los rugbiers y continúa el proceso

Lunes, 02 de enero de 2023

Cuarto intermedio tras la declaración de la mamá de Fernando Báez Sosa en el juicio: “Este dolor es eterno”



La primera audiencia comenzó este lunes y los ocho rugbiers imputados están en la sala del Tribunal Oral Criminal N°1 de Dolores. Rechazaron todos los planteos de la defensa.



Un vaso de agua, un abrazo y un cuarto intermedio: Graciela miró a los imputados antes de dejar la sala



“Para nosotros, los sábados y domingos eran sagrados. Éramos felices. Compartíamos en familia. Él se iba a fútbol, los sábados, y cuando estaba por llegar, me avisaba para que fuera calentando la comida. Ahora todo cambió para nosotros. Este dolor es eterno. Soy una persona muy infeliz. Fernando... mi Fernandito era la alegría de mi vida”, recordó Graciela.



Mientras la voz se le cortaba por el dolor y el llanto, la mujer explicó que no entiende por qué les pasó esto: “Me siento a veces culpable de haberlo enviado a ese lugar, pero también se merecía esas vacaciones con amigos. Antes de viajar le dije que se cuidara y que no confiara en nadie. Ese día me dijo: ‘La maldad no existe’”. Fue entonces cuando Graciela pidió un vaso de agua. Tras agradecerle al tribunal por escuchar, se abrazó con su abogado Fernando Burlando. Fue allí cuando miró a los imputados por el crimen de su hijo y dejó la sala.