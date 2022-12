Manejo de fuego y educación ambiental temas centrales de la Asamblea

Lunes, 05 de diciembre de 2022



El plan de manejo de fuego, la educación ambiental integral, ley Yolanda y la participación de Argentina en la COP 27 fueron los temas centrales tratados en la Asamblea Ordinaria N.° 106 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), realizada el 2 de diciembre último, en la sede de la cartera ambiental nacional.



Encabezaron el encuentro, las actuales autoridades del COFEMA, su presidente el Secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay; y el vicepresidente Administrador General del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), Mario Salvia, junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié y su equipo técnico.



Entre los temas abordados, el secretario de Control y Monitoreo, Sergio Federovisky, dio un informe sobre los avances y el estado de situación del manejo del fuego para la estación estival. Se destacó el trabajo conjunto entre provincias y nación.



También se brindó el informe de la participación de Argentina en la COP 27, realizada en Egipto durante las primeras semanas de noviembre, sobre la que se explicó que no se generaron avances concretos. Si bien se esperaban respuestas contundentes, los procesos resultan cada vez más largos. Sin embargo, se volvió a alentar el necesario impulso a la agenda climática en el país y la integración regional.



Desde la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, se señaló que en la COP 27 se presentó el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, la Estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a largo plazo a 2050 y los planes de respuesta provincial.



En el marco de la implementación de la ley de educación ambiental integral y de la Ley Yolanda, se resaltó el trabajo realizado sobre los once ejes principales que se planteó la implementación, entre los que se destacan: la conformación de la coordinación ejecutiva de la ley con representantes de las carteras nacionales de Ambiente y Educación y de ambos consejos federales, el COFEMA y el Consejo Federal de Educación (CFE).



Cabe mencionar también el desarrollo de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, así como la elaboración de las estrategias jurisdiccionales en la materia; las acciones vinculadas a la comunicación y capacitación sobre la ley; los programas de capacitaciones para la acción ambiental en el ámbito de la educación no formal.



Además, desde la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, a cargo de Beatriz Domingorena se presentó un proyecto de resolución en el ámbito de COFEMA para abordar los atropellamientos de la fauna silvestre, un problema cada vez más grave en el país que atenta contra la conservación de la biodiversidad y que implica un riesgo serio para la seguridad vial.



Asimismo, se trató el estado de avance del acuerdo de Resolución COFEMA 496/22, referente al balance de gestión de bosques, que intenta promover en el marco del fortalecimiento de la Ley Nacional de Bosques Nativos la rendición de FOBOSQUE, la actualización de los ordenamientos territoriales de bosques nativos (OTBN), el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación, entre otros.



Por último, se presentaron los informes de las comisiones y se designó al secretario de Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, Mariano Bertinat, como representante de COFEMA para integrar el órgano consultivo de la Fundación Parques Nacionales de Argentina. También se trataron resoluciones y declaraciones de interés federal del COFEMA en algunas de las jurisdicciones participantes.



La asamblea también contó con la participación, por parte de la cartera ambiental nacional, de Juan Manuel Vallone, jefe de Gabinete; Martín Mónaco, director nacional de Bosques; Gabriela González Trilla, directora nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos; Guido Veneziale, director nacional de Educación Ambiental; Florencia Mitchell, directora nacional de Cambio Climático; Jorge Heider, director de Operación y Logística del Servicio Nacional de Manejo del Fuego; Déborah Müller, directora de Articulación Interjurisdiccional y Acceso a la Información; y Candela Nassi, jefa de Gabinete de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental.



También estuvieron: Tamara Basterio, subsecretaria de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires; Yanina Fasano, subgerenta Operativa de Organismos Interjurisdiccionales Ambientales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carlos Barrionuevo, director provincial de Biodiversidad de Catamarca; Juan Carlos Scotto, secretario de Ambiente de Córdoba; Marta Elena Soneira, ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de Chaco; Roberto Jure, ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut; Hugo Eduardo Bay, subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de Formosa; María Inés Zigarán, ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy; Víctor Kreimer, ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones; Lucía Redondo Caamaño, directora provincial de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos de Neuquén; Dina Migani, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro; Normando Zúñiga Derendinger, subsecretario de Residuos Sólidos Urbanos de Salta; Alejandro Guevara Olivera, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan; Ana Sallenave, coordinadora general de la Secretaría de Ambiente de San Luis; Marcelo Gallini, subsecretario de Cambio Climático de Santa Fe; Carlos Salmoiraghi, subsecretario de Medio Ambiente de Santiago del Estero; Eugenia Álvarez, secretaria de Ambiente de Tierra del Fuego; y Florencia Sayago, directora de Medio Ambiente de Tucumán.