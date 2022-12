Di María, casi descartado para el partido ante Australia

Viernes, 02 de diciembre de 2022

Con Ángel Di María trabajando diferenciado y casi descartado, la Selección Argentina se entrenó este viernes, en el predio de la Universidad de Qatar, de cara al partido de este sábado ante Australia, por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.



Durante la práctica, Lionel Scaloni probó a los dos posibles reemplazantes de Di María, sin tocar el resto de la delantera (Lionel Messi y Julián Álvarez).



En un primer momento, el entrenador puso a Ángel Correa, quien había sido llamado de urgencia por la lesión de Nicolás González. Luego, lo hizo con Alejandro Gómez, quien había sido titular ante Arabia Saudita, en el debut.



Además, el DT metió más tarde otros dos cambios: Leandro Paredes reemplazó a Papu Gómez para armar una línea de cuatro volantes con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, como una de las opciones para defender el resultado con pelota en algún tramo del partido, y el ingreso de Lautaro Martínez por Álvarez.



Por otra parte, Scaloni no tocó la defensa, mientras que Paulo Dybala tampoco fue parte de la rotación y todo indica que Di María reaparecería directo en cuartos de final, si es que la Argentina vence a Australiaa.



Cabe recordar que el futbolista de Juventus terminó con una contractura en el partido ante Polonia. Si bien no tiene una lesión muscular, la idea del cuerpo técnico es no arriesgarlo físicamente.



Así, el posible equipo titular de la Argentina sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Álvarez/Martínez y Papu Gómez/Correa.



Scaloni no definió el equipo para enfrentar a Australia



El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló este viernes, en conferencia de prensa, antes del entrenamiento, y afirmó que aún no tiene definido el equipo para el partido ante Australia.



Desde Doha, el entrenador mencionó que el jueves "fue un día de recuperación para la mayoría, el entrenamiento de ayer fue solo pensar en analizar a Australia. Recién en un rato vamos a entrenar y tener un panorama mucho más claro de cómo están los jugadores, no sólo Ángel Di María, y ver el equipo que ponemos ante Australia", adelantó Scaloni.





De cara a las expectativas que hay para el partido de este sábado, manifestó: "Australia es un buen equipo, esto es fútbol y serán 11 contra 11. Hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar al fútbol. El planteamiento va a ser similar, ellos tienen buenos jugadores. Intentaremos jugar como el último partido".