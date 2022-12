Francia analiza imponer cortes de luz programados durante el invierno

Viernes, 02 de diciembre de 2022

El Gobierno de Francia advirtió este jueves que los cortes de electricidad podrían regresar en enero, por lo que alertó a la población a limitar el consumo durante el invierno boreal mientras busca compensar con importaciones de países vecinos los problemas de sus reactores nucleares.



La amenaza energética pende sobre Francia desde hace meses: el país suma su situación interna a una coyuntura marcada por la caída del suministro de gas ruso en Europa a raíz de la invasión rusa en Ucrania en febrero.



En 2021, la energía nuclear garantizó un 69% de la producción eléctrica de la segunda economía de la Unión Europea (UE), pero actualmente alrededor de la mitad de sus 56 reactores están cerrados para controles, tras detectarse problemas de corrosión.



"Como excluimos correr el riesgo de un apagón (total), preparamos (...) todos los escenarios para enfrentar todas las situaciones", indicó hoy el vocero del Gobierno, Olivier Véran, a los medios franceses.



Para evitar eventuales cortes, el operador del transporte de electricidad RTE indicó hoy que Francia "importará mucha electricidad" de sus vecinos, Alemania, el Reino Unido y España, entre otros.



"Francia era históricamente un gran exportador porque tenía un parque nuclear muy grande y ahora parece que tiene dificultades temporales" que "se resolverán, pero tardarán unos años", dijo al medio Franceinfo Xavier Piechaczyk, presidente del directorio de RTE.



En los últimos meses, la estrategia del gobierno de Emmanuel Macron se centró en llamar a particulares y empresas a la sobriedad energética, con el objetivo de reducir un 10% el consumo en dos años respecto a 2019.



El abanico de medidas es amplio y van desde limitar la calefacción en los hogares, oficinas y escuelas, hasta el apagado de los paneles luminosos en los comercios durante la noche o de los principales monumentos en París, entre otros.



El último balance de RTE, difundido el martes pasado, indica que el consumo eléctrico era un 6,7% inferior la semana pasada respecto a la media de 2014 a 2019, una reducción "concentrada en el sector industrial", pero menor en los hogares y en el sector terciario.



El clima ayudó durante el otoño boreal por el calentamiento global que genera el cambio climático: según indicó el servicio meteorológico francés Météo-France, "todos los meses del año fueron más cálidos de lo normal" y subrayó que se vivió una ola de calor incluso en octubre.



Con el período de fiestas de Navidad y Fin de Año salvado, la incógnita es cómo comenzará 2023.



"Si tenemos un invierno especialmente frío y por tanto costoso en términos de energía (...), podría haber situaciones de tensión" eléctrica, aseguró Véran.



Aunque el vocero rechaza que ya estén anunciando cortes de electricidad, el gobierno prevé que estos podrían afectar al 60% de la población y ultima una circular para que sus gobernadores regionales empiecen a prepararlos.



Los cortes serían de hasta dos horas durante los picos de consumo -de 8 a 13 horas y de 18 a 20 horas- y no sería generalizado, sino que se repartiría alternativamente por el país.



Los servicios cruciales como bomberos, policía o hospitales no se verían afectados, a diferencia de las escuelas.



Mientras tanto, el mensaje oficial sigue centrándose en la responsabilidad ciudadana.



"Si a las 19 no todos encienden la calefacción al mismo tiempo o no se secan el pelo a la vez, si lo atrasamos un poco, puede funcionar", agregó Véran.