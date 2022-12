Cuáles son los cruces de octavos de final ya confirmados

Miércoles, 30 de noviembre de 2022

Cómo están los cruces de octavos de final hoy en el Mundial de Qatar 2022



Países Bajos* (1º Grupo A) vs. Estados Unidos*(2º Grupo B) | Sábado 3 de diciembre a las 12.00 hs, estadio Khalifa.

Argentina* (1º Grupo C) vs. Australia* (2º Grupo D) | Sábado 3 de diciembre a las 16.00hs, estadio Ahmad Bin Ali.

Inglaterra* (1º Grupo B) vs. Senegal* (2º Grupo A) | Domingo 4 de diciembre a las 16.00hs, estadio Al Bayt.

Francia* (1º Grupo D) vs. Polonia* (2º Grupo C) | Domingo 4 de diciembre a las 12.00hs, estadio Al Thumama.

Los cruces sin definir y cómo se darían según los puntos que tienen hoy



España (1º Grupo E) vs. Marruecos (2º Grupo F) | Lunes 5 de diciembre a las 12.00hs, estadio Al Janoub.

Brasil (1º Grupo G) vs. Ghana (2º Grupo H) | Lunes 5 de diciembre a las 16.00hs, estadio 974.

Croacia (1º Grupo F) vs. Japón (2º Grupo E) | Martes 6 de diciembre a las 12.00hs, estadio Ciudad de la Educación.

Portugal (1º Grupo H) vs. Suiza (2º Grupo G) | Martes 6 de diciembre a las 16.00hs, estadio Lusail.