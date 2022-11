Se incendiaron dos hoteles en Cancún y no había bomberos: los clientes ayudaron a combatir el fuego Martes, 29 de noviembre de 2022 Dos hoteles turísticos en Holbox, Cancún se incendiaron y, como no había bomberos, las personas que se encontraban en la isla intentaron calmar las llamas. Afortunadamente, se registró sólo un herido.

Por motivos que aún se desconocen, los hoteles Tortugas y Mawinvi comenzaron a arder hasta destruir gran parte de ambas estructuras. De acuerdo con la poca información que se tiene hasta el momento, el fuego habría comenzado en el Tortugas, muy cerca de una escuela secundaria.



Como consecuencia, las llamas se expandieron hasta el Mawinvi, así como sobre un restaurante cercano, que sufrió una destrucción del 50% del comercio, según la información de Uno TV.



El fuego avanzó sobre estas propiedades ya que no hay un departamento de bomberos en la zona, por lo que clientes y pobladores colaboraron para combatir las llamas y evitar un desastre aún mayor.



Los turistas y personas que se encontraban en el lugar compartieron las impactantes imágenes del fuego en sus redes sociales, en las que se pueden ver a las llamas cubrir por completo a ambos hoteles.



Llegó la ayuda: los bomberos lograron apagar las llamas



Tiempo después de que comenzaran los incendios, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo informó en su cuenta de Twitter que recibieron el reporte del fuego, por lo que indicó que se “activó el estado de fuerza para atender la situación”.