El Curiosity de la NASA encontró "un pato" en Marte

Viernes, 18 de noviembre de 2022

El dispositivo de la NASA lleva una década sobre la superficie del planeta rojo para registrar cada centímetro, incluido su peculiar paisaje.



La agencia espacial de los Estados Unidos, NASA, informó esta semana que su dispositivo Curiosity encontró "un pato" de piedra sobre la superficie de Marte, que se suma a otras formaciones rocosas similares a animales de la Tierra, como un pez o un gato.



El especialista en imágenes espaciales Andrea Luck compartió el martes pasado en Twitter un par de fotos de lo que Curiosity registró el 22 de octubre (fecha terrícola) cuando anduvo por el cráter Gale, ubicado cerca de los extremos de las tierras bajas de Elysium Planitia, en las coordenadas 5.22° S, 137.49° E.

Por desgracia para Luck (cuyo apellido justo significa "Suerte" en inglés), muchos de sus seguidores no notaron lo simpático del pato de piedra marciana, ni tuvieron interés en reflexionar sobre cómo afectaron los vientos de Marte a su superficie rocosa.



En vez, el especialista tuvo que lidiar con mensajes negativos y hasta apocalípticos sobre el estado en que estará nuestro planeta si no cuidamos su atmósfera.

"Mucha imaginación hay que tener para ver cualquier cosa que no sea una roca ahí. O la hierba es muy buena claro", objetó en español un seguidor a lo que Luck contestó: "Gracias por compartir tu punto de vista. Sin embargo, el tweet es lo suficientemente claro al respecto: es solo una roca con una forma divertida, ¡pero también es muy interesante ver cómo los eventos atmosféricos marcianos interactúan con la superficie durante millones de años!"



"Más o menos es como quedará la tierra al paso que vamos", dijo otra persona, y Luck rebatió: "Con suerte, al estudiar Marte y otros planetas más profundamente, también aprenderemos cómo combatir el cambio climático más rápido y mejor para preservar nuestra hermosa Tierra."