Con una sola duda Argentina espera su último amistoso premundial

Martes, 15 de noviembre de 2022

Este miércoles desde las 12.30 los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán su última prueba antes de que arranque, formalmente su participación en Qatar 2022. Televisado por Torneos y Competencias Sports, el cotejo enfrentará a los argentinos con Emiratos Árabes Unidos, comandados por el Vasco Arruabarrena.

El DT de Argentina ya confirmó que alineará un once con garantías físicas, es decir que no quiere correr ningún tipo de riesgo en el partido y si bien no dio el 11 inicial, se espera un equipo alternativo al que arranque la fase de grupos.



De cara al comienzo del Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni tenía todo resuelto. Pero la lesión de Giovani Lo Celso, una fija en el XI titular, le complicó los planes.



El mediocampista del Villarreal se quedó afuera de la lista final a horas de su publicación por una lesión que se complicó y que finalmente lo dejó sin Mundial. Y las alarmas se prendieron para Scaloni y su cuerpo técnico.



En un nuevo video en nuestro canal de YouTube, desde Bolavip intentamos brindar un panorama de lo que se le viene a Scaloni y los posibles reemplazantes del volante surgido en Rosario Central: ¿Juega Alexis Mac Allister? ¿El Papu Gómez vuelve a tomar fuerza? ¿Aparece Enzo Fernández?