Nación autorizó un incremento del 50% en el precio de la yerba mate

Lunes, 03 de octubre de 2022

En medio de la preocupación del Gobierno por los altos niveles de inflación que atraviesa la Argentina, la Secretaría de Agricultura autorizó un aumento del 49,46% en precio de la yerba mate para la industria, que quedó en $ 70.080 la tonelada de hoja verde, y en $ 266.304 de la de yerba mate canchada, ambas puestas en secadero.

Los anteriores precios de la materia prima habían sido fijados en mayo, de acuerdo a la norma que regula dos actualizaciones anuales para el precio de la materia prima.



La decisión fue tomada por Agricultura a través de la resolución 51/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial, donde se explicó que los nuevos valores regirán desde hoy y hasta el 31 de marzo de 2023.



"Ante las autoridades nacionales mostramos la realidad y la instancia del sector yerbatero para la provincia", señaló Herrera Ahuad en su cuenta de Twitter al tiempo que destacó el "trabajo en conjunto" de la provincia con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).



Al igual que en el anterior incremento de valores, el directorio del INYM se vio obligado a enviar a laudo de la Secretaría de Agricultura la fijación de los precios mínimos el último 23 de agosto, debido a que los productores y la industria no llegaron a un acuerdo en las reuniones que mantuvieron.



El precio que fijó Agricultura buscó dar un balance entre ambas posiciones, con grandes divergencias entre sí, aunque acercándose más a la demanda de los productores.



En el caso de la producción, esta había pedido un precio de $ 84,96 por el kilo de hoja verde, mientras que la industria ofreció $ 55,33.



Por su parte, la provincia de Corrientes propuso, en coincidencia con los secaderos y las cooperativas, que el precio sea de $ 70,75.



La Ley 25.564 que regula el funcionamiento del INYM establece que los precios mínimos para el kilogramo de hoja verde de yerba mate y el kilogramo de yerba canchada deben ser acordados dos veces al año por acuerdo unánime del Directorio y que, en caso de no lograrse esa unanimidad, deben ser definidos por Agricultura.



No es la primera vez que se recurre al laudo de la Secretaría por falta de acuerdo en la cadena de producción: desde que se creó el organismo rector de la actividad yerbatera en 14 ocasiones se llegó a acordar el precio y en 27 definió la Nación.