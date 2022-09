MUNICIPALIDAD DE GOYA PRESENTÓ PROGRAMA DE CAPACITACIÓN “POTENCIA TU TALENTO”

Martes, 13 de septiembre de 2022



“Potencia tu talento” es un programa de formación laboral y preparación para las nuevas exigencias que demanda la vida laboral y para personas que se encuentran excluidas.

Esto forma parte del compromiso del municipio de Goya con una política pública que se implementa a través de las Direcciones de la Mujer y de Empleo.



En el Salón de Acuerdos de la Municipalidad se presentó este martes, en conferencia de prensa, el programa “Potencia tu talento”. El lanzamiento fue presidido por el intendente Mariano Hormaechea y funcionarios de su gabinete.



En la ocasión, la Directora de la Mujer, Agostina Montenegro y el Director de Empleo, Damián Pini, dieron detalles.



Este programa “Potencia tu talento” comenzará el jueves 22 de septiembre en el salón Bicentenario. Consistirá en capacitación que abordará distintos ejes: Ocupacional; Preocupacional; Marketing; Finanzas. Se enseñará a hacer un currículum vitae; se les brindará asesoramiento para que consideren si quieren formar parte de empleos formales o si en lugar de eso quieren convertirse en emprendedores. En este caso, si optan por el emprendimiento se les capacitará en marketing; desarrollo de la marca personal, y se les brindará conocimientos de finanzas.



Las oficinas de la Dirección de la Mujer y Dirección de Empleo estarán abiertas al público desde hoy para que se puedan anotar y evacuar dudas.



La Directora de la Mujer informó que estas capacitaciones están destinadas a mujeres que, en muchos casos, han sido víctimas de violencia de género y carecen de oportunidades laborales para obtener su independencia económica. “Está reducida al rol de la mujer en la casa, no tiene acceso a capacitación o estudios, y en el caso de la comunidad LGBTQY+ se encuentran restringidos al acceso a la capacitación y educación”, explicó.



Finalmente hubo palabras del Intendente Hormaechea, quien destacó que: “Este es un gran paso en la política de inclusión que llevamos adelante, tratando de profundizar en este trabajo, que vamos a seguir haciendo. Hoy se da con esta propuesta pero la idea es seguir escuchando. Nosotros buscaremos las maneras de generar estas oportunidades para que todos puedan seguir creciendo y perfeccionando y puedan desarrollar su vida en nuestra ciudad”, dijo el jefe comunal.



Tras lo cual se respondieron preguntas de los periodistas presentes.



En la conferencia de prensa estuvieron el Viceintendente, Pedro Cassani (hijo), el Secretario de Gobierno, Gerónimo Torre; el Secretario de Desarrollo Humano, Julio Canteros; y la Directora de Promoción Social, Mercedes Pinto.



CONFERENCIA DE PRENSA



La Directora de la Mujer, Agostina Montenegro, brindó detalles de la capacitación y también dijo: “Este programa que se llama “Potencia tu talento” surgió desde el compromiso que ya venía de gestiones anteriores y se revalida ahora, con relación a la problemática de género. Empezamos desde esta gestión siguiendo los lineamientos de la anterior gestión de aplicar políticas públicas con perspectiva de género. Esto obedece a tener en las distintas áreas del municipio incluido la perspectiva de género como uno de los campos de estudio. Es una problemática de género que es transversal a todas las áreas”.



“Dentro de este aspecto nos encontramos con Damián Pini, Director de Empleo, y el Intendente, por la circunstancia de que las mujeres, muchas veces convive con el agresor y no tiene oportunidades laborales. Está reducida al rol de la mujer en la casa, no tiene acceso a capacitación o estudios, y en el caso de la comunidad LGBTQY+ se encuentran restringidos al acceso a la capacitación y educación. Nos encontramos día a día con esa demanda de cómo hacer para acceder, o tener un perfil laboral ajustado a las exigencias actuales. Nos encontramos en la demanda de la era digital y tecnológica, donde se pide más exigencias para el perfil profesional de la persona. Entonces, de acuerdo a la demanda espontánea que viene todos los días, en ambas oficinas (Dirección de Empleo y Dirección de la Mujer), nos planteamos crear un programa que se ajuste a estas exigencias; y estamos convencidos de que este es el camino que necesitamos garantizar. De nada sirve tener una cartilla de derechos reconocidos por la ley si no son garantizados por el Estado. Como Estado Municipal garantizamos ese compromiso. Y le agradezco muchísimo a nuestro Intendente porque día a día está preocupado por esta problemática, con una gran apertura”.



“Estamos trabajando en la incorporación del registro de personas trans; de todo lo que es la diversidad y dentro de lo que es el cupo laboral y la registración mediante una bolsa de trabajo que Damián nos facilitó para que ellos puedan seleccionar mediante empleo, un perfil laboral que se ajuste a las demandas de las empresas o negocios locales que requieran esas diferentes cualidades”.



En tanto que el Director de Empleo, Damián Pini, dijo que “este programa se va a articular para este núcleo de personas. Vamos a propender a la inclusión de todos ellos. En la Oficina de Empleo vamos a articular algunos ejes en lo que hace a preocupacional y ocupacional, y pondremos la bolsa de trabajo para articular perfiles laborales de las personas que se capaciten. Vamos a articular en la parte vocacional, pues está orientado a buscar el potencial de la persona, ver en qué rama quiere aprender, saber dónde está parado y de ahí en más seguir para adelante. La parte preocupacional es el derecho a conseguir el empleo en relación de dependencia. Ahí vamos a tocar varios puntos, como la entrevista laboral, derecho de seguridad social, marketing, emprendimiento; para que puedan emprender y usar las herramientas para salir adelante, así sea en un trabajo en relación de dependencia”.



“La capacitación culminará en tres meses y medio, van a formar parte de la bolsa de trabajo. Esta consiste en ser parte de un registro de perfiles laborales”.



“Hay programa de empleo para que se pueda incluir a personas con problemas de empleabilidad en una relación de trabajo estable y registrada. Contamos con todas las herramientas que están a disposición para poder administrar y con la idea de incentivar todo”, dijo el funcionario.



INTENDENTE HORMAECHEA



Finalmente, el Intendente Hormaechea dijo: “Esto que planteamos es un trabajo que se viene haciendo en un esquema, un proyecto, con una idea clara en este tema que es tan sensible. Muchas veces hay prejuicios con el tema de la inclusión. Ahí está el tema de la violencia contra la mujer, están los grandes prejuicios que tiene la comunidad LGTBIQA+, y en ese sentido venimos planteando un esquema con pilares de gestión que es el desarrollo y el crecimiento de la ciudad; la modernización y la inclusión social. Venimos generando dentro del municipio diferentes espacios y oportunidades de ir capacitándonos, generar lugares donde el ciudadano, el vecino de Goya, pueda tener dentro de un esquema municipal la posibilidad de formarse”.



“Hoy, en la sociedad que vivimos, la clave del crecimiento está en la formación del recurso humano. Tenemos el esquema de trabajo de entrenamiento en empleo para personas con discapacidad, que eso viene funcionando muy bien”.



“Venimos también trabajando en el programa de emprendedores en promoción social, con micro créditos y capacitaciones. Tenemos el Club de Emprendedores...La bolsa de trabajo, y a esto le sumamos la posibilidad a este grupo de vecinos de Goya, la comunidad LGBTIQA+, mujeres víctimas de violencia, dándoles un espacio para que pueda sumarse a este esquema, tener una apertura, con todas las dificultades que esto genera. Porque todos estamos involucrados en esos prejuicios sociales dentro de la sociedad. Pasa en Goya, la provincia y el país, y es algo que tenemos que ir incorporando, aprendiendo, escuchando y generando estas oportunidades, y que todos podamos desarrollarnos dentro de la sociedad”.



PARIDAD DE GÉNERO



El Vice Intendente Municipal Pedro Cassani, ante la consulta sobre la recientemente promulgación de la Ley de Paridad de Género, sostuvo: “Celebramos esta sanción de la Ley Provincial, es muy buena, hicimos llegar la Declaración de Interés manifestando la igualdad para con las mujeres y romper paradigmas en este sentido. Esto viene a complementar nuestra visión y dinámica como jóvenes en la función pública y permite establecer agenda escuchando las necesidades e inquietudes de los ciudadanos, que equiparan situaciones. La presentación de este programa es una clara muestra de esa búsqueda que nos hemos propuesto de estar cada día cada vez mejor”.