Vecinos valoraron obras de pavimento que realizan en conjunto con una municipalidad

Viernes, 09 de septiembre de 2022

El intendente Mariano Hormaechea dejó habilitada la obra de pavimento de la calle Policía Federal, en la zona Norte de Goya.

En la oportunidad se escucharon a vecinas de los barrios Prefectura Naval Argentina y Virgen del Rosario (432 viviendas) quienes elogiaron el programa “Mita y Mita”, además del esfuerzo y la confianza de los frentistas en la colecta de bolsas de cemento.



Por medio del programa Mita y Mita, en un esfuerzo articulado de la Municipalidad y los frentistas de los barrios 432 y Prefectura Naval Argentina se construyeron 120 metros de pavimento en hormigón armado, en la calle Policía Federal, entre Malvinas Argentinas y Yapeyú.



El buen funcionamiento de éste esquema es el resultado de la confianza entre el Municipio y los vecinos. Con ésta inauguración se concretan 15 cuadras pavimentadas dentro del programa. Próximamente comienzan 5 cuadras más en los barrios 25 de mayo, Medalla Milagrosa, San Martín y Scófano. Cordón cuneta: comienzan 9 cuadras que son las registradas por turno en el programa "Mita y Mita".



Además, con recursos propios el municipio está iniciando un plan de pavimento y adoquines como van a ser las 3 cuadras de la calle Pacho Balestra, 5 cuadras de Gendarmería Nacional, 5 cuadras de Yapeyú, sumadas a los 350 metros de hormigón armado de calle Patricias Argentinas. En total por administración programada hasta fin de año más de 1.700 metros de obras. También los trabajos en 72 cuadras en 13 barrios de la ciudad.



Las palabras de las vecinas Mónica Álvarez de Villalobos y Ana Aida Pozzer le pusieron el mejor título a la inauguración de la obras de pavimento que beneficia a los barrios Prefectura Naval argentina y “Virgen del Rosario“(432 Viviendas): “El pavimento mejora la calidad de vida de los vecinos”, dijeron en el acto realizado el jueves a la noche.



La vecina de la comisión de frentistas, Mónica Álvarez de Villalobos expresó: “Soy vecina del barrio 432 Viviendas y soy frentista. Desde hace 28 años vivo en el barrio que tiene 38 años de antigüedad. Estamos todos contentos con esta iniciativa que surgió el año pasado. En junio, cuando una vecina del barrio Prefectura nos invitó a una reunión para hablar de que volvía nuevamente el programa “Mita y mita”. Por eso, nos reunimos frente a la plazoleta, frente al barrio Prefectura. En esa reunión, éramos ocho o nueve vecinos. Desde ahí comenzó la tarea de convocar a los vecinos. Este fue un desafío. Era la primera vez que nos íbamos a juntar los barrios Prefectura y el barrio Virgen del Rosario. Entonces, comenzamos convocando a los vecinos invitándolo a los vecinos de las dos cuadras y fueron más los “Sí” que los que dijeron “No”. Y eso fue muy importante y nos llevaba a seguir adelante porque uno siempre se encuentra con la negatividad de algunas personas que se preguntan: “¿qué van a hacer con nuestra plata?”. Lo que queríamos era comprar las bolsas. Tenemos a un vecino que es Contador, él nos hizo un plan de cuánto teníamos que poner cada vecino según la cantidad de metros de frente. Nos hizo cálculos y detalle de cuántas bolsas teníamos que poner. En menos de dos meses, conseguimos juntar las bolsas. El propósito era llegar al 1º de septiembre. Ya hizo un año que la señora Daniela tenía que entregar la carpeta con la cantidad de bolsas requerida. Lo logramos, por eso pido un aplauso para todos los vecinos. Logramos juntar las bolsas en la fecha que debíamos hacerlo”.



“Me preguntaron cómo me siento con el asfalto. Y respondo ¿cómo me voy a sentir con el asfalto? Me siento feliz porque en los 28 años en que estuve acá fue la primera vez que nos unimos. No se beneficia solo el que tiene auto. Porque escuchábamos decir a alguien “yo no tengo auto, ¿para qué quiero asfalto? Pero les digo: tienen la moto y la bicicleta y el pavimento mejora la calidad de vida de todos y revaloriza las viviendas y el valor de los terrenos. Acá colaboraron con las bolsas de cemento. Así que estamos muy felices, contentos. Muchas gracias al intendente”, expresó la vecina.



BARRIO PREFECTURA



Seguidamente, en representación de los frentistas del barrio Prefectura Naval Argentina, Ana Aida Pozzer expresó: “Bienvenidos a nuestro barrio, a todos vecinos y autoridades presentes. Es un orgullo que se inaugure esta primera cuadra que se hizo por medio del programa Mita y Mita. Tuve el honor de ser el enlace, junto a la presidenta de mi comisión (que está afónica y por eso no pudo hablar en el acto). Cuando la Municipalidad presentó la propuesta del Mita y Mita, el año pasado, estuvimos en la reunión. Y esa misma siesta convocamos a todos los vecinos interesados. A los vecinos, se les bajó la misma novedad que no dieron en Costa Surubí. Les comentamos a los vecinos en qué consistía el programa Mita y Mita. Que los vecinos tenían que juntarse por cuadra. Que cada cuadra que trabajara iba a tener su pavimento. Para esta cuadra, hubo una maratón de gente que quería mejorar su calidad de vida. Así que por eso pido un aplauso para todos, porque cumplieron con lo que nosotros decíamos. Si puedo resumir: el orgullo que sentimos. Por medio de la comisión se bajaba la información totalmente apolítica. Queríamos la mejoría del barrio, no se manejaba la información en nombre de Osella o en nombre de este u otro. Les decíamos que aprovechen el año que viene terminemos la gestión de la comisión vecinal. No sé si pedirán nuestra reelección o no en la comisión vecinal. Pero es un gusto trabajar con vecinos que quieren mejorar la calidad de vida. Lo primero que nos dijeron los vecinos cuando asumimos en la comisión era “queremos el asfalto, queremos el asfalto”. En ese momento, prudentemente la presidenta de la comisión dijo que en ese momento no había Mita y Mita porque se estaban terminando obras pendientes del mismo programa. Eso era información oficial, la que se bajaba como producto del enlace con la Dirección de Consejos Vecinales, el señor José Casco. No se mentía, había una coordinación. Cuando sale el Mita y Mita les dijimos “antes no había, ahora hay”. Aprovechemos, ya son dos cuadras que se hicieron. Mañana bajan el pavimento en mi cuadra. Quiero agradecer a los vecinos que confiaron y a los que cumplieron”.