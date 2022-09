Desde Aguas ratifican que la barcaza paraguaya no contaminó el agua potable Miércoles, 07 de septiembre de 2022 Ramón Santacruz, gerente de calidad de la empresa Aguas de Corrientes habló en Cadena de Radios, sobre la problemática instalada sobre mensajes que se viralizarizaron luego de que una barcaza derramara combustible en el Rio Parará.



“Nosotros ayer a las 16, recibimos las informaciones sobre la viralizacion de los mensajes que no se podía consumir el agua, inmediatamente pusimos en funcionamiento el sistema protocolar de emergencias”, Ramón Santacruz.



Con respecto al tratamiento de emergencias, Santa Cruz explicó que “se tratan de proceso de seguimiento visual del rio, después se procede a la captación de muestras cada media hora y controlar los parámetros que definen la calidad del agua natural, es decir; pH, turbiedad, conductividad, en esos momentos no hubo ninguna alteración”.



Sobre esta problemática, desde el día martes pasado, personal de Aguas de Corrientes se puso en contacto con Sameep y Aguas del Chaco. “Ellos tampoco han tenido ningún tipo de inconvenientes con el agua en la entrega a la población, mediante un comunicado las empresas, desmiente totalmente todas las noticias surgidas”.



Finalmente, expresó el gerente de calidad de la empresa, “los resultados de los posibles contaminantes nos los tenemos aún, esa información la interviene prefectura al ser un accidente en el rio Paraná”.