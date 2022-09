Brote de neumonía bilateral en Tucumán: los pacientes afectados y las posibles causas de la enfermedad

La provincia de Tucumán está en alerta sanitaria por un brote de casos de neumonía bilateral, aún de origen desconocido, que afectó a seis personas que trabajaban en un mismo centro médico privado.



Por esta enfermedad, de la que aún no pudo determinarse si es originada por un virus o una bacteria, un médico falleció el lunes y cuatro personas están internadas en grave estado con ventilación mecánica.



En la investigación epidemiológica ya se descartó oficialmente que se tratara de casos de Covid-19, influenza, gripe A o B y hantavirus. “Aún no hemos encontramos la etiología a pesar de continuar estudiando no sólo virus, sino también de bacterias", detalló el ministro de Salud provincial, Luis Medina Ruiz.



En una nueva conferencia de prensa este miércoles 31 de agosto, el ministro informó que las muestras tomadas fueron enviadas al Instituto Malbrán y están a la espera de los resultados.



“La situación epidemiológica indica que son pacientes que cursan un cuadro respiratorio en asistencia respiratoria mecánica, el origen etiológico no está determinado y se encuentra en estudio”, explicó sobre la investigación para detectar lo que podría ser un agente infeccioso.



En ese contexto, informó que no quieren “descartar ninguna etiología” y que dentro de las posibles causas, además de las infecciosas, podrían haber otras que sean tóxicas o ambientales. “Es por eso que estamos analizando el agua, descargas del aire acondicionado, es decir otras situaciones que generan episodios parecidos”, dijo.