Frente de Todos acompañó Ley de Paridad, pero exigió igualdad de género en los tres Poderes del Estado

Miércoles, 31 de agosto de 2022



Cesar Acevedo, Miguel Arias, Alicia Meixner, Germán Braillard, Aida Díaz, Belén Martino, Marcos Otaño y Francisco Podestá acompañaron la media sanción final de la normativa. Lamentaron el atraso y lo incompleta de la Ley de Paridad de Género “por las internas en el oficialismo”.

Demandaron legislación más integral para “más derechos e inclusión de las mujeres, las minorías y las disidencias en todos los Poderes y estamentos del Estado Provincial”. También demandaron modernización del sistema electoral provincial, voto joven, primarias provinciales, boleta única por alianza.





Durante la 17° sesión de la Cámara de Diputados de la provincia se sancionó este miércoles 31 de agosto por unanimidad, la Ley de Paridad de Género solo para la conformación de listas legislativas provinciales y municipales.



El bloque del Frente de Todos integrado por Cesar Acevedo, Miguel Arias, Alicia Meixner, Germán Braillard, Aida Díaz, Belén Martino, Marcos Otaño y Francisco Podestá acompañó la media sanción final; pero lamentaron la demora en el tratamiento “por las internas del partido que hace 20 años gobierna la Provincia” y que tienen como consecuencia “la negación de derechos para los sectores vulnerables”.



Pidieron también “acompañar con normas inclusivas y de desarrollo laboral y económico de mayor equidad para la mujer y las disidencias en la totalidad de los Poderes y estamentos del Estado correntino”.



Recordaron que “el Peronismo, desde el año 2011 viene presentando proyectos de modernización y transparencia electoral” y sobre “Paridad de Género desde el año 2017 y 2018”; sin que se pudieran avanzar por negativas del oficialismo.

La diputada Belén Martino definió que “el oficialismo tuvo hoy una oportunidad histórica para que haya Paridad fuera en los tres Poderes del Estado, pero no aprovechó esa oportunidad. Solo habrá Paridad cuando las mujeres también integren en igualdad con los varones el Ejecutivo y el Poder Judicial”.



“Celebramos este primer paso. Pero insistimos: la Paridad se dará cuando realmente exista en ‘todos’ los poderes. Y vaya si lo necesitamos en el Poder Judicial”, agregó



El diputado provincial Miguel Arias expresó el “acompañamiento a este proyecto” y dijo “a toda la provincia de Corrientes: vamos por los derechos que faltan. Agradecerles a las mujeres por habernos enseñado a lo largo de la historia lo que es la justicia y la equidad. La justicia social y los derechos conseguidos, no solamente para ellas, sino para todos”.



El diputado César “Tatín” Acevedo argumentó “no estamos tratando solamente el proyecto de Ley enviado por el Gobernador, son tres expedientes en conjunto. Entre los que está uno del Frente de Todos y no es un mérito nuestro. Es un mérito exclusivo de las mujeres. No les estamos regalando nada”.



“Tengo la necesidad y la obligación destacar la coherencia política y la responsabilidad histórica de mi partido: el Partido Justicialista y de nuestro bloque el Frente de Todos, respecto de las propuestas que representan transparencia y equidad electoral para Corrientes: desde el año 2011 venimos presentando de manera sistemática proyectos de leyes para actualizar el arcaico y tramposo Código Electoral de Corrientes con propuestas sobre: Elecciones Primarias Provinciales, Boleta Única por Alianza, Voto Joven para elegir cargos provinciales y municipales”, repasó.



Recordó que en el año 2018 el PJ fue la primera fuerza que adecuó su Carta Orgánica, consagrando la equidad de género en los cargos partidarios y electivos. En el 2019 las listas legislativas provinciales y municipales del Frente de Todos se conformó respetando el principio de Paridad de Género; a pesar de que en Corrientes no existía marco regulatorio y la discusión venía siendo esquivada por el oficialismo. “Para los Peronistas consagrar derechos es un deber, siempre nos encontrarán de ese lado”, señaló César Acevedo.



La diputada Alicia Mexiner destacó el “trabajo conjunto de las dos Cámaras, después de cuatro años de luchas. Y como pasó antes de comenzar la sesión, nos quisieron echar de la Legislatura como pasó hace años. Esas cosas ya no pasarán más. Y si nos van aplicar la meritocracia a las mujeres, también lo vamos aplicar a los varones”.



Agradeció el “acompañamiento de las funcionarias nacionales que todos estos tiempos estuvieron con nosotras, sobre todo cuando todo era muy difícil. Y justamente hoy se cumplen 71 años del renunciamiento histórico de Evita Perón. Y hoy nosotras decimos, no vamos a renunciar nunca más a ningún espacio de poder”.



Durante sus intervenciones, las y los legisladores del Frente de Todos ratificaron que están “dispuestos a hacer los mejores aportes para consagrar una legislación integral para lo que ya es una conquista social, política y cultural exclusiva de las mujeres de Argentina y de Corrientes. La legitimidad y la consagración de este derecho, ya lo consiguieron con lucha y militancia las mujeres. Es mérito exclusivo de ellas. Nuestra obligación es adecuar las normativas a las conquistas que ya lograron las mujeres”.