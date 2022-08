El corsódromo Nolo Alías se prepara para recibir a lo mejor de la escena del rock

Miércoles, 31 de agosto de 2022

El sábado 10 y domingo 11 de septiembre se realizará en el corsódromo Nolo Alías una nueva edición del Taragüi Rock. El presidente del Instituto de Cultura, Arq. Gabriel Romero, brindó hoy en conferencia de prensa detalles del evento que reunirá a más de quince bandas locales y que tendrá como cierre a convocantes bandas nacionales.

El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura, avanza en los detalles organizativos del festival de rock más importante de la región, cuyas dos jornadas darán inicio a las 16 y se extenderán hasta aproximadamente las 1.



El presidente del Instituto de Cultura destacó que en esta nueva edición del Taragüi Rock “se repetirá la modalidad de dos escenarios enfrentados que le da una dinámica muy particular al festival” y que contará con la actuación de quince bandas correntinas y bandas nacionales de gran trayectoria como Las Pastillas del Abuelo y La Vuela Puerca, al igual que nuevas propuestas musicales que hoy convocan a miles de jóvenes en todos el país como Conociendo Rusia que ganó recientemente el premio de Mejor Artista de Rock (Premios Gardel) y el caso de Ysy A, uno de los artistas de trap más populares de la escena.



También señaló que este evento que se espera sea masivo “coincide con un festival muy grande que se va a hacer en Asunción, que se llama Reciclarte, y habrá bandas que están en Paraguay y vienen a Corrientes, y también dos bandas correntinas que es el caso de La Murga y Lado 20 que van a estar actuando allá, a manera de intercambio”.



Con respecto a los detalles de la organización del evento, Romero precisó que el ingreso del público será exclusivamente por Perichón (habrá amplio espacio para estacionamiento) y que se trabaja para desplegar el necesario dispositivo de seguridad.



Dijo además que se está tramitando con la Municipalidad de la ciudad de Corrientes la posibilidad de un servicio de transporte al corsódromo, y comentó que habrá un servicio de combi a un costo accesible que saldrá desde Punta San Sebastián, plaza Los Amigos por Poncho Verde y plaza Cabral, Junín y Santa Fe.



Grilla



Las principales bandas de la primera jornada, sábado 10 de septiembre, son Las Pastillas del Abuelo, Nonpalidece, Seven Kayne, La Mono y La Murga. También darán presente Simonimos, Rocio Lens, Grito Clandestino, Pelo Blues y Amigos, Free Excesses, Northeblues, Nhandei Zha desde Paraguay, Urutaú y 4ja Label.



Mientras tanto el domingo 11 tendrá el cierre estelar de La Vela Puerca. Antes se presentará Conociendo Rusia, Zoe Gotusso, la primera presentación del trap en nuestro festival con Ysy A y Tren Loco. Se suman grandes bandas de la escena regional como Lado 20, Alba Best, Chuek, Boulevard 12, Karaguata, Rotzio, Alto Vuelo, desde Paraguay llega La De Roberto y también estará Donde Despiertan los Mounstros.



Entradas



Las entradas tienen un costo de 2.000 pesos por jornada y se pueden adquirir en forma presencial en las boleterías del Teatro Vera (San Juan 637, Corrientes), de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 17 a 20,30; en Opui (Mitre 225, Resistencia), de 8 a 12 y 16 a 20. Además de forma online a través de www.fullticket.com