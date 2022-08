Colocaron señalética con el abecedario en lengua de señas en puntos turísticos

Martes, 30 de agosto de 2022

La Municipalidad de Ituzaingó instaló señalética con abecedario de lengua de señas en puntos estratégicos de la ciudad.





La finalidad de la implementación en donde buscan concientizar, generar inclusión y lograr el aprendizaje de este alfabeto. También capacitaron a funcionarios públicos para garantizar la atención a los vecinos y turistas.



El área de Discapacidad, perteneciente a la Secretaría de Acción Social, colocó tres carteles gigantes en puntos estratégicos de la ciudad. “Con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos que les permitan la comunicación con personas sordas e hipoacúsicas. Se busca atender las demandas de la comunidad, abordando las necesidades de aquellos ciudadanos que no pueden comunicarse de manera verbal”, explicó la Municipalidad.



“Están ubicados en tres puntos estratégicos teniendo en cuenta que Ituzaingó es una ciudad turística en donde tenemos mucha afluencia de personas todo el año. No es ciudad de tránsito, sino de concentración, entonces los carteles están destinados a los que vienen, pero también a los vecinos”, agregó.



El proyecto inició por la referente del área de Discapacidad de la Secretaría de Acción Social. “Esta iniciativa surge porque nosotros venimos de la familia de Salud Pública y siempre nos encontramos con muchas de estas situaciones, y como que se lo tiene olvidado. Y pasa también que los integrantes de la función pública no estamos preparados para resolver cuestiones de estas personas”, detalló.