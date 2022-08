ESTE VIERNES INICIA EL EL PAGO DEL PLUS COMPLEMENTARIO DE $4.500 PARA MUNICIPALES Jueves, 25 de agosto de 2022 Como parte del cronograma de pagos del mes de agosto, en la cuenta oficial del intendente de la ciudad, dio a conocer los días y montos del pago. Lo anunció el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, desde su cuenta de Twitter, que desde este viernes iniciará el pago del plus complementario de 4.500 pesos correspondiente al mes de agosto para todo el personal.



En este caso, este viernes 26 les corresponde cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el lunes 29, a los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el martes 30, a los que tengan documentos que culminen en 7, 8 y 9.



Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se harán de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20.30.



Los trabajadores de planta y contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán depositados los pluses complementarios en sus respectivas cuentas bancarias el viernes 26, dinero al que podrán acceder extrayéndose a través de los cajeros automáticos habilitados.