Ricardo Cáceres: “La desconfianza en el gobierno nacional hace subir los precios” Miércoles, 24 de agosto de 2022 El empresario supermercadista miembro de la Cámara Argentina de Supermercadistas y que posee una red de comercios en Corrientes dijo que no aumentó el volumento de productos vendidos, que puede verse un incremento pero es porque subieron los precios. Eso quiere decir que aumenta la recaudación en pesos pero no por el volumen de venta sino por el costo de los productos vendidos.



Dijo además que por ahora no hay problea de abastecimiento y que hacen lo posible para no trasladar a los productos aumentos como el que se dio en la nafta en las últimas horas y que rondó el 7%.



“Nuestra preocupación es que la mayoría de las empresas nos acortan el pago. Una tarjeta nos paga en 21 o 28 días y otras hasta en 60 días y nosotros en un tiempo definido debemos pagar las deudas. Eso nos perjudica”, aseguró.



Contó que intentan mantener los precios porque un aumento los puede perjudicar pero que todo emprendimiento se basa en la confianza y la “desconfianza en el gobierno nacional hace subir los precios”.



Si bien aseguró que el pago de los sueldos y los bonos apuntalan las ventas: “se compra lo elemental para la mesa de las familias, harina, fideo, aceite azucar, leche”. Aunque las ventas repuntan los fines de semana en donde se intenta siempre comer un asado.