Juegos Culturales Correntinos: el segundo selectivo regional se realizó en Mercedes

Miércoles, 24 de agosto de 2022

En el centro cultural La Estación de la ciudad de Mercedes se llevó adelante el pasado martes el segundo regional de los Juegos Culturales Correntinos. Participaron jóvenes y adultos mayores de Paso de los Libres, Monte Caseros, La Cruz, Chavarría y de la localidad anfitriona.

Los seleccionados participarán de la final provincial a desarrollarse el 15 de septiembre en la ciudad de Corrientes.



Este certamen organizado por el Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura y en coordinación con la Municipalidad de Mercedes y apoyo de cada una de las comunas intervinientes, avanza de manera exitosa en esta etapa de zonales.







Todo esto rumbo a la definición de la delegación de jóvenes artistas que representará a Corrientes en la instancia nacional a llevarse adelante del 24 al 29 de octubre en Mar del Plata, y en el caso de los adultos mayores, del 7 al 11 de noviembre en la ciudad de San Luis.







Del acto de apertura formaron parte el intendente de Mercedes, Diego Caram, la directora de Cultura, Ana Ferrando y el coordinador provincial de los Juegos Culturales, Hernán Molina, quienes agradecieron a los padres, docentes y funcionarios del área de Cultura de las comunas presentes por apoyar a los participantes de esta 17ª edición de los Juegos Culturales.







Participaron como jurado: el Prof. Alejandro Villalba en la disciplina Cuento/Poesía/Historieta, la Prof. Soledad Aguilar y Julio Ramírez Videla en Canto Solista y Conjunto Musical, la Prof. Cecilia Costaguta en Dibujo/Pintura, el diseñador grafico Hernán Ramírez en Fotografía, la Prof. Milagros Sandoval en Danza y Néstor Facundo Rolón en Freestyle.







“Estamos entusiasmados por la cantidad de participantes y el nivel artístico que demuestran en cada uno de los selectivos. Celebramos este regreso a la presencialidad de un programa que tiene un fuerte carácter federal, haciendo posible mostrar el talento que hay en distintos puntos de la provincia”, resaltó Hernán Molina, coordinador provincial de los Juegos, quien agradeció a su equipo de trabajo integrado por Sara Spagnolo, Graciela Fernández y Miguel Mesa.







Selectivo



Un jurado de especialistas en cada una de las disciplinas tuvo la difícil tarea de evaluar la actuación de los participantes y resolver quiénes pasan a la final provincial.







De acuerdo a la disciplina, los elegidos fueron:







·Canto solista: Giuliano Leonel en Sub 15 (Paso de los Libre) y Mauricio Cáceres en Sub 18 (Paso de los Libres).







·Conjunto Musical: Leguiza Gabryel Thone, Gimenez Lyz Mariana Silva, Ismael Eduardo Abel y Rodrigo Gabriel Zepetti (Paso de los Libres)





·Danza: Luz Mia Brisa Taron y Lázaro López Gamarra en Sub 15 (Paso de los Libres); empate entre Elías Nazareno Arce y Oriana Araceli Fernández (Mercedes), y Brian González y Yenifer Lemos (Paso de los Libres) en Sub 18; Yaneth Ojeda Romero en danza libre (Paso de Los Libres); y María Beatriz Chares y Gabriel Ponce en adultos mayores (Paso de los Libres).





·Pintura: empate entre Liz Morena Villagra (Paso de los Libres) y Nahiara Margarita Gallo Carbonell (Paso de los Libres) en Sub 15; Pabla María Aguirre en Sub 18 (Mercedes); y Alicia Ramona Olivera en adulto mayor (Mercedes).



·Fotografía: Milagros Macarena Montoya en Sub 15 (Chavarría); Benjamín Ernesto Falcón en Sub 18 (Chavarría) y Maximiliano Taborda Fagundez en la categoría para personas con discapacidad (Paso de los Libres.



·Cuento: Pedro Fermín Falcón en Sub 15 (Chavarría), y Milagros Natali Rolón en Sub 18 (Paso de los Libres).



·Poesía: Nahiara Kamilah Kamouh en Sub 18 (Monte Caseros).





·Historieta: Johana Gabriela Benítez en Sub 15 (Paso de los Libres).



·Freestyle: Robertino Barsotti en Sub 15 (Mercedes) y Diego Julián Azcona en Sub 18 (Mercedes)





Instancia final



La final provincial de los Juegos Culturales Correntinos 2022 será a mediados de septiembre en la ciudad de Corrientes. Quienes resulten ganadores en cada disciplina y categoría formarán parte de la delegación que representará a Corrientes en la instancia nacional a celebrarse en octubre en Mar del Plata, y los adultos mayores que integrarán el grupo que participará en noviembre del encuentro nacional, a desarrollarse en la ciudad de San Luis.







Cabe recordar que los Juegos Culturales Correntinos se realizan desde hace 17 años, constituyéndose en una de las actividades más federales del Instituto de Cultura. Este año con la participación de 36 municipios.