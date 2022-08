Cardozo cuestionó el recorte en salud dispuesto por Nación

Miércoles, 24 de agosto de 2022

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, se refirió hoy a las recientes medidas dispuestas por el Ministerio de Economía de la Nación entre las cuales se oficializó un recorte de recursos a Salud.





"La salud no debe ser eje de recortes. Con crisis o no, hay que atender a la población. Lamento y repudio esta medida", dijo el ministro Ricardo Cardozo.



No obstante, remarcó: "Desde Corrientes vamos a seguir trabajando de manera intensa para seguir mejorando nuestros indicadores, llevando obras y capacitando a nuestro personal para continuar optimizando el servicio de salud pública".



El recorte afecta a varios Ministerios y áreas, pero en lo que respecta a Salud, es en Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles y es por $10.000 millones.