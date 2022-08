Le pegó un ladrillazo a su exmujer cuando intentaba recoger a sus hijos Miércoles, 24 de agosto de 2022 Una mujer de la provincia de Buenos Aires denunció a su expareja por violencia de género días después de que el que el hombre le tirara un ladrillo en la cara cuando ella intentó recoger a sus cuatro hijos, que estaban con el acusado cuando no correspondía.

El episodio ocurrió el 12 de agosto pasado en la puerta de la casa del hombre, en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Tal como se puede ver en el video que se volvió viral, la mujer quedó tendida en el piso mientras sus hijos intentaban intervenir.



Días antes del ataque el hombre se había llevado a los hijos de la pareja sin la autorización de la madre y había amenazado de muerte a uno de ellos, de 16 años, informó el sitio El Diario Sur.



La madre de los chicos, llamada Susana, denunció por violencia de género a su ex pareja y afirmó: "Yo lo conozco, viví con él, sé como piensa y no estoy tranquila".



Tanto la mujer como su hijo de 16 años pasaron varias noches sin dormir y con ataques de pánico a raíz de las amenazas del hombre. "Les dijo que los iba a matar", contó la novia del adolescente.



Susana anticipó que pedirá una orden de restricción perimetral que mantenga alejado al hombre tanto de ella como de sus hijos ya que el agresor los ve como "el enemigo" o "cómplices" de su madre.



La mujer precisó que lleva tres años separada del padre de sus hijos, y que hace cinco lo denunció por violencia de género porque intentó romperle las piernas con un martillo.