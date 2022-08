Corrientes apuntó a lograr acuerdo en el INYM por el precio de la hoja verde de yerba mate

Martes, 23 de agosto de 2022

Este martes se realizó la tercera reunión entre las partes que conforman el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en la sede del organismo, ubicada en la ciudad de Posadas, para fijar el nuevo precio de la hoja verde y la hoja canchada,

Disponiendo que el Gobierno nacional establezca el mismo a través de un mecanismo que comúnmente se denomina "laudo", ya que no hubo acuerdo. Desde el Gobierno de Corrientes, representado en la ocasión por el ministro de Producción, Claudio Anselmo, dejaron en claro que la provincia propuso lograr consenso, pero al no darse, planteó fijar el nuevo valor en $ 70,75 para la hoja verde.



Participaron en la reunión representantes de los sectores de la producción, de los secaderos, de los trabajadores rurales, de las cooperativas, de la industria y de los gobiernos provinciales de Corrientes y Misiones. Las dos reuniones anteriores para fijar el nuevo precio se habían realizado los días 10 y 17 de este mes. Y sobre lo resuelto en esta tercera ocasión, Anselmo señaló que "la posición del Gobierno de la provincia de Corrientes fue de apuntar a lograr un acuerdo de precios entre las partes, pero dado que fue imposible por las diferencias entre las mismas, sostuvimos para el laudo el precio de la hoja verde que surge de la matriz de cálculos de la INYM de $ 70,75, igual posición tomaron los sectores de directores cooperativos y de secaderos", apuntando que "eso significa un 81 por ciento de incremento de precio en seis meses, respecto al precio oficial vigente del último laudo".



La falta de acuerdo señalada por el funcionario correntino quedó expresada en el acta de la reunión, indicando que "profundizandose en el análisis de las cuestiones vinculadas al costo y distintas circunstancias particulares del presente periodo semestral, habiéndose expuesto en última instancia las posturas finales de los sectores, y no habiéndose logrado la unanimidad requerida para la fijación de los valores de la hoja verde y la yerba mate canchada, corresponde someter la decisión del diferendo al arbitraje del Sr. Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para la emisión del laudo correspondiente".



Cabe señalar que las diferencias entre los sectores sobre los mencionados precios quedaron reflejadas en el acta, consignado que los representantes de los productores propusieron $ 84,96 el precio de la hoja verde puesta en secadero y la yerba mate canchada puesta en secadero en $ 331,34; mientras que el sector de los secaderos propuso $ 70,75 y $ 270,30, respectivamente. Por su parte, el sector de los trabajadores rurales plantearon ambos precio en $ 84,96 y $ 331,34; mientras el sector de las cooperativas "solicita el valor que surge de la grilla de costos del INYM, siendo de $ 70,75 para el kilogramo de hoja verde de yerba mate puesta en secadero, y un precio para el kilogramo de yerba mate canchada puesta en secadero de $ 270,30".



Del mismo modo,también quedó consignado que el sector industrial solicitó un "incremento del 18 % sobre el precio laudado vigente a la fecha, según aumentos de precios de la yerba mate que surgen del informe de la Consultora Nielsen", peticionando que los valores deben quedar en $ 55,33 y $ 210,25; mientras que el representante del Gobierno de Misiones solicitó establecer estos precios en $84,96 y $ 331,34. En tanto, como adelantó Anselmo, el Gobierno de Corrientes "solicita el valor que surge de la grilla de costos del INYM para la hoja verde de yerba mate puesta en secadero de $ 70,75". Finalmente, la representación del Poder Ejecutivo Nacional en la figura del presidente del INYM expresa que "ante el escenario planteado en la presente sesión de precios, corresponde su remisión a la autoridad nacional competente".