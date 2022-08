Fiscalía de Estado recuperó terrenos de la Provincia en Esquina y San Lorenzo Lunes, 22 de agosto de 2022 El trabajo del organismo que custodia los bienes e intereses de la provincia, no cesa. Buscan recuperar y normalizar los terrenos fiscales que se hallan intrusados. El fiscal Ortega pone de relieve el trabajo del cuerpo de abogados de la provincia. En el marco de las funciones que cumple la Fiscalía de Estado de la provincia, a través de las sentencias judiciales correspondientes, se recuperaron terrenos fiscales, los cuales estaban tomados por particulares en las localidades de Esquina y San Lorenzo, para que puedan ser usufructuados por el Gobierno Provincial.



En el caso de San Lorenzo se trata de un lote de 599,98 metros cuadrados, en los cuales se encuentra una casa con 114,67 metros cuadrados de construcción, ubicada sobre la calle Libertad sin número.



Asimismo, la localidad de Esquina se produjo la recuperación de dos propiedades las cuales no tuvieron herederos por lo que las mismas pasaron a mano del Estado provincial. Uno de ellos con el expediente tramitado ante el Juzgado Civil y Comercial N°2 de Goya; mientras que el otro ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Esquina.



En este sentido, por la resolución 481 del 28 de septiembre de2019 en Goya, y por la resolución 228 del 25 de junio de 2020, en Esquina, se declararon vacantes las herencias. Por las cuales los bienes de los causantes (inmuebles) pasan a pertenecer al Estado de la Provincia de Corrientes. Por ello, se procedió a colocar carteles de individualización que dichas propiedades pertenecen al Estado correntino, y que los mismos se encuentran en calle Libertad esquina Sargento Cabral, como así también el inmueble por calle Lamela 760, de la manzana 60. Todos en la ciudad de Esquina.



Además existe una medida cautelar de no innovar a favor del Estado provincial, dictada por el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de la ciudad de Goya, sobre los inmuebles, que en vida pertenecieran a los causantes y ahora pertenecen al estado de la Provincia de Corrientes.



“Estamos trabajando bajo las directrices trazadas por el gobernador Gustavo Valdés, que es velar por los intereses y bienes del Estado provincial. Buscamos recuperar la mayor cantidad de inmuebles usurpados, tomados o con la necesidad de ser normalizados, para que el gobierno pueda disponer de ellos, y tener alternativas para llevar adelante, el proceso de desarrollo y modernización que se ha planteado como gestión”, dijo el Fiscal de Estado Horacio Ortega al referirse al particular.



Estos inmuebles se suman a los que desde el principio de la gestión se han recuperado, en pos de que se dé un ordenamiento definitivo en materia dominial. Asimismo que se seguirá trabajando en esa línea defendiendo los intereses de la provincia.