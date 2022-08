Brancatelli denunció que lo amenazaron y escracharon en Corrientes: "Fue una situación muy violenta"

El periodista Diego Brancatelli denunció que fue amenazado y escrachado en Goya, Corrientes, por al menos dos personas que entre gritos y golpes le dijeron que era “cómplice” del Gobierno y lo culparon por la situación de crisis económica.



Ante esto, publicó lo ocurrido en sus redes sociales y además fue contra el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. “No esperaba nada de Gustavo Valdés pero sí que actúe si hay imágenes”, lo cruzó.



“Me acaban de amenazar en #Corrientes #Goya Era cantado. Seguramente en las próximas horas, el gordo cobarde q se me acercó (y se fue corriendo) suba un video xq vino con un amigote con la cámara prendida. No esperaba nada de @gustavovaldesok pero si q actúe si hay imágenes”.



Más tarde, en un video, Brancatelli relató que el hecho se produjo cuando entró a un bar de la zona, donde ya se había anunciado previamente su presencia.



Al ingresar, dos personas se le acercaron grabando la situación, simulando querer saludarlo y pedirle una foto, y allí, según contó, lo golpearon y le rompieron un paquete de polenta en el pecho.



“Una situación muy violenta, con todo tipo de amenazas al gobierno, que yo era responsable y cómplice de eso”, contó que le dijeron.



En su cuenta de Twitter, ante un mensaje de solidaridad de un colega, el periodista respondió: “No nos van a intimidar. 1000 abrazos de gente espontánea vs 1 mandado por el poder político local. Seguimos grabando y trabajando que es lo que sabemos hacer”.