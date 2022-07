Más de 200 niños participaron del Encuentro Deportivo No Competitivo de Centros de Promoción de Derechos Jueves, 28 de julio de 2022 El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia a cargo de Adán Gaya, realizó este jueves 28 actividades deportivas en el Centro de Educación Física N° 22 de la localidad de Paso de los Libres a través de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia con niños pertenecientes a los Centros Promoción de Derechos de esta localidad.

El encuentro comenzó a la mañana y se extendió hasta la tarde, durante todo el día se realizaron actividades deportivas.



Durante el mediodía compartieron un almuerzo, del que participaron los niños pertenecientes a los cinco Centros de Promoción de Derechos de esta ciudad.



El Encuentro Deportivo No Competitivo es una iniciativa de la Dirección de Niñez de la provincia cuyo titular es el Lic. Manuel Santamaría, con el mismo, se pretende facilitar la integración, la amistad entre niños y adolescentes de 6 a 16 años, promover el deporte como estilo de vida, el compañerismo y la cooperación. Cada encuentro a realizarse en diferentes localidades congrega a los niños y adolescentes de dicha localidad que diariamente concurren a los diferentes Centros de Promoción de Derechos. Cabe recordar que existen 45 Centros en toda la provincia.



En Paso de los Libres se encuentran los Centros de Promoción de Derechos N° 7 “Mitaí”, cuya directora es Mariana Acuña; el CPD 8 “Cruz de los Milagros” dirigido por Mará Acevedo; el CPD “La Merced” dirigido por Ester Irrazábal; CPD N° 9 “Santa Rita” a cargo de Silvio Niveyro y el CPD “Un niño me llama” dirigido por Genaro Depacce.



Este jueves, más de 200 niños y adolescentes demostraron sus habilidades deportivas, compartieron juegos y disfrutaron de un almuerzo con diversos números artísticos preparados para ellos.



La coordinación de los Centros está a cargo de la Técnica en Pedagogía Social Claudia Ruiz Diaz, dependiente de la Dirección de Niñez.



Todos los participantes recibieron premios puesto que no se plantea una competencia, sino el juego limpio, el respeto al equipo contrario y por las normas. Esta iniciativa contó con la colaboración de la Secretaría de Deportes de la provincia .



Está previsto replicar la experiencia a lo largo y ancho del territorio provincial donde existen los Centros de Promoción de Derechos, los cuales son instituciones que diariamente brindan apoyatura escolar, clases de arte y manualidades, complementación alimentaria, deporte y actividades en huerta a 3600 niños y adolescentes distribuidos en los 45 Centros.