En el marco de la Feria del Libro, las escritoras Ana María Shua y Patricia Kolesnicov brindaron una conferencia en el hall del Teatro Vera Jueves, 14 de julio de 2022 El presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, presentó esta mañana a dos de las invitadas nacionales de la XII Feria Provincial del Libro que tendrá su apertura este jueves, a las 18. Ambas, tomaron contacto con la prensa y se refirieron a las charlas que expondrán en el predio de la ex Usina.

El encuentro, tuvo lugar en el hall del Teatro Vera, donde el titular de Cultura presentó a Ana María Shua, quien dará una conferencia magistral en el complejo, desde las 19, denominada “Cómo ser escritora, técnica y misterio”. Asimismo, el funcionario también dio lugar a la periodista Patricia Kolesnicov, quien este viernes brindará la charla “Libros electrónicos ¿sí o no? Para entender esa otra forma de leer”.



La convocatoria también contó con la presencia de los directores de Artes Escénicas, Eduardo Sívori; y de Producciones e Industrias Culturales, Maia Eirin.



Cabe recordar que las puertas de la ex Usina, donde se lleva a cabo la XII Feria Provincial del Libro, se encuentran abiertas desde las 9, para todo el público, con entrada libre y gratuita.