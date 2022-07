Tassano adelantó las paritarias y anunció un aumento del 22% al básico Martes, 12 de julio de 2022 El intendente informó que el sueldo básico subirá un 22% (12% en julio, 5% en agosto y 5% en septiembre), a lo que se agregará 11% más en noviembre. Se adicionarán $ 1.500 al plus extraordinario de forma inmediata, con lo cual pasará a $ 4.500 en julio, totalizando así un valor de $ 12.000 entre ambos pluses.



Este martes, el intendente Eduardo Tassano adelantó la reapertura de las paritarias y, luego de un nuevo encuentro llevado adelante entre representantes del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y los representantes de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM), anunció aumentos en los salarios de los trabajadores municipales.

Tras la reunión, desarrollada en el recinto del Concejo Deliberante, Tassano informó que el sueldo básico aumentará un 22 por ciento (12% en julio, 5% en agosto y 5% en septiembre), a lo que se agregará un 11% más en noviembre.

Asimismo, el intendente anunció que el plus extraordinario subirá $ 1.500 inmediatamente, con lo cual pasará a $ 4.500 en julio, con aplicación directa. Además, el plus ordinario en julio irá a $ 7.500, lo que hace un total de $ 12.000 entre ambos pluses.

A su vez, el mínimo garantizado se incrementará $ 1.700 en julio y $ 1.000 en agosto, con lo que llegará a $ 27.000. Además, en agosto también se aplicará una suba de $ 1.000 para todos los trabajadores Neike.

Los aumentos convenidos con el gremio representan incrementos del orden del 43% al básico, del 77% en materia de pluses, del 43% en el mínimo garantizado y del 54% al Neike.



UN ESFUERZO DE LA GESTIÓN

Estos incrementos se acordaron a partir del adelantamiento del retorno de los encuentros en el marco de la comisión paritaria permanente, una posibilidad que estaba prevista para el mes que viene, pero que Tassano resolvió convocar antes a partir de la decisión de definir nuevas mejoras salariales que permitan a los trabajadores municipales poder afrontar el actual contexto inflacionario que se vive a escala nacional.

“Estas medidas se tomaron en un presente muy complicado en el país por el impacto de la inflación. Con estas mejoras, lo que se busca fundamentalmente es preservar el poder adquisitivo de los agentes municipales”, dijo. “Estos incrementos son posibles gracias a que las cuentas municipales están saneadas y en orden, con una gestión municipal que se maneja de forma con previsibilidad y transparencia, como lo venimos haciendo desde el primer día”, agregó al respecto.



PRESENCIAS

Las medidas, que se suman a lo ya acordado en las paritarias efectuadas en marzo, fueron plasmadas mediante la firma del acuerdo correspondiente, tras una reunión desarrollada durante la mañana de este martes en el Concejo Deliberante, de la que participaron representantes de la comisión paritaria permanente.

Por el DEM estuvieron los secretarios de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano y de Hacienda, Guillermo Corrales; junto a los subsecretarios de Hacienda, Fernando Cunha; de Modernización, Innovación y Tecnología, Ezequiel Azzi; y de Relaciones Laborales y Gestión del Agente Municipal, Leticia Radke.

A su vez, por el Concejo Deliberante participaron las concejalas Florencia Ojeda y Gabriela Gauna, y la secretaria, Marta Inés Rachmanko.

Por su parte, la AOEM fue representada por Rodolfo Medina (secretario general); Walter Gómez (secretario gremial); Miguel Vanderland (secretario de actas); Carlos Meza (secretario de finanzas) y Ramona Sandoval (secretaria adjunta).