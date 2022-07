Todo preparado para la apertura de la XII Feria Provincial del Libro Martes, 12 de julio de 2022 El Gobierno de la Provincia a través del Instituto de Cultura de Corrientes, ultima los detalles en el predio de la Ex Usina –Edison y Costanera- para la jornada inaugural de la XII edición de la Feria Provincial del Libro, que abrirá sus puertas al público este jueves 14 de julio, y durante 11 jornadas ofrecerá una gran oferta editorial y una nutrida agenda de actividad para todas las edades. Con la vuelta al formato presencial y el objetivo de conectar al sector editorial de la provincia con el público durante 11 días, la décimo segunda edición de la Feria Provincial del Libro será punto de encuentro con autores y autoras de toda la provincia, además de invitados de otros puntos del país y de la región NEA.



El jueves 14 de julio, con una programación conjunta con el Ministerio de Educación de la provincia, los alumnos y alumnas de todos los niveles tendrán su protagonismo en la Ex Usina, con actividades diversas, además de poder asistir a las funciones de teatro programadas por el INT en la 4° edición del ciclo “Dime que lees” que el organismo llevará adelante durante los días de feria, junto a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y la Asociación Civil Grupo de Teatro La Trastienda.



El CONICET Nordeste también dirá presente con una charla y taller destinada a alumnos de nivel secundario, a través de su propuesta “Ciencia en tu escuela”, que incluye la presentación de cuatro cuadernillos que aportan propuestas didácticas para aprender y poner en práctica conceptos claves sobre temáticas de nuestra región: inundaciones, agricultura sustentable, historia ambiental y paleontología.



La jornada inaugural prevé la inauguración oficial de la Feria Provincial del libro desde las 18 hs. con autoridades provinciales y municipales, y desde las 19 hs. la conferencia de inaugural “Cómo ser escritora, técnica y misterio”, a cargo de Ana María Shua, con el cierre de la jornada desde las 20 hs con un concierto de la Orquesta Sinfónica de la provincia.



Stands institucionales



Diversos organismos públicos y asociaciones civiles así como proyectos emprendedores tendrán su espacio en la Usina, entre ellos Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes, la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, la Universidad de la Cuenca del Plata, el Instituto Nacional del Teatro, la Asociación de Peluqueros y Afines Corrientes, la Asociación de Artesanos de Corrientes, la ACMECORR (Asociación de Mujeres Emprendedoras, Comerciantes, Profesionales y Artesanas de Corrientes), la Asociación Dante Alighieri, Ciudad Diseño, el Instituto Vincent, la Cámara Blockchain Corrientes, Will LaBeta y Todo Mujer.



Medios en la feria



Radio Dos, Diario Epoca y Radio Sudamericana tendrán presencia activa en el marco de la feria, con transmisiones en vivo y cobertura especial, además de acercar a los autores y autoras a la audiencia a través de entrevistas. También Infobae dirá presente a través de Patricia Kolesnikov, a cargo de la sección “Leamos/Bajalibros” del medio nacional.



Paseo de Ilustradores



Las artes visuales estarán presentes con las obras de 20 artistas que demostrarán todo el potencial que tiene nuestra provincia en materia de ilustración para libros y cuentos de diferentes temáticas y géneros en el Paseo de Ilustradores. La convocatoria estuvo a cargo de los artistas visuales Eugenio Led y Darío Ojeda que definieron la temática de este año bajo el compromiso de sensibilización ambiental de nuestra comunidad para evitar los incendios forestales y cualquier mal uso del fuego en el medio natural luego de los tristes eventos ocurridos en los campos correntinos y del nordeste argentino durante el último verano.



Los artistas visuales convocados son: Fabián Roldán, Manuel Artigue, Bibiana Romero, José Mizdraji, Emiliano Correa, Sergio Martín, Guadalupe Morlio, Esteban Gómez, Eugenio Led, Marcos Kura, Kevin Mayore, Gerardo Baucero, Jessica Moreno, Ariel Cubilla, Paola Ruberto, Mariano Rindfleisch, Marcos Billordo, José Solari, Rodrigo Navarro y Darío Ojeda.



PROGRAMACIÓN



VIERNES 15 DE JULIO



Auditorio Ceibo



16 hs. Presentación “Los cuentos del conejo de la luna” de María José Alcaraz Meza, Ed. Imaginante



16.30 hs. Presentación de “Broches” de Constanza Pérez Ruiz y “Malabares” de Irene Pérez



17 hs. Charla “Libros electrónicos ¿si o no? Para entender esa otra forma de leer” por Patricia Kolesnikov



18 hs. Presentación “Viaje al país del agua” de Eduardo Ledesma. Moglia Editorial



18.30 hs. Presentación “El hueso de la noche” de Estefanía Ceballos. Editorial El Suri Porfiado e “Informe forense” de Mariana Rinesi. Editorial Librería de la Paz. Presenta Evelyn Bochle



Auditorio Ambay



18 hs. Cine Móvil proyecta: Encandilan luces, viaje psicotrópico con los Siquicos Litoraleños



Auditorio Mburucuyá



15 hs. 4° “Dime que lees”: Obra “De Acá y Allá, homenaje al Circo Criollo”. Los Clown del Pasaje: Director: Esteban Parola







18 hs. Presentación de “Entre lujurias y represión. Serú Girán: la banda que lo cambio todo” de Mariano del Mazo. Charla abierta sobre el libro, política, contextos, la importancia de la banda en la historia de Charly García y el trazado de cierta analogía de Serú Girán con los Redonditos







19 hs. Presentación de “Pecadora, la pasión de Camila O´Gorman” de Florencia Canale







Escenario Usina







20 hs. 4JA/Trap







21 hs. Mauri y El Arranke/ Cumbia







SÁBADO 16 DE JULIO







Auditorio Ceibo







16 hs. Presentación "Tiempos vividos" de Norma Guntren. Ed. Amerindia







17 hs. Taller de elaboración de aceite medicinal de cannabis por Mario Raúl Delfino







18 hs. Presentación “Pasaje” de Liliana Robles y “Pinandi” de Juan Rosales. Moglia Ediciones Presenta Evelyn Bochle







18.30 hs. Presentación “Desde Adentro” de Eve Nieves. Moglia Ediciones







19 hs. Presentación "Susurro de Camalotes" de Gladis Domínguez







Auditorio Mburucuyá







15 hs. 4° Dime que lees. Obra: “Los Sonámbulos, una historia de la ciencia en dos patadas”. Grupo: Compañía teatral Saturno. Dirección: Antonio Gómez.







17 a 19 hs. Presentación libro “Código Procesal Penal” comentado. El Código Procesal Penal de Corrientes (Ley 6518). Disertan: Dr. Marcelo Chaín, ex Diputado, ex Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Javier Saez diputado e integrantes del STJ.







Auditorio Ambay







17 hs. Usina Cultural. Charla sobre patrimonio







Escenario Usina







16 hs. Orquesta Folclórica de la Provincia de Corrientes







19 hs. Fernando Noy / Lectura poética performática “Tránsito poético” Tributo- evocación de Fernando Noy a Alejandra Pizarnik, Olga Orozco y Amelia Biagioni







20 hs. Literatura Tropical/Lectura poética performática Non-Fiction, Selva Adentro y títulos de la Colección Mujeres y Disidencias







21 hs. Mencho