En El Sombrero, Valdés afirmó que “tiene que haber un Estado a disposición del empresario”

Martes, 12 de julio de 2022

En la zona del Parque Industrial del municipio este martes el gobernador Gustavo Valdés junto a su comitiva habilitó las obras que hacen a la fábrica de premoldeados para la construcción, PREMOCOR. La misma es la primera que se genera en la provincia y brindará 50 puestos de trabajo.

Así en la zona de la Ruta Nacional N°12, a 31 kilómetros de la capital provincial, en horas del mediodía la fábrica de premoldeados PREMOCOR abrió sus puertas. Dicha empresa cuenta con inversiones de manos santafesinas y correntinas y otorga un total de 50 puestos de trabajos y se espera ampliar la flota para el año próximo.



En la ocasión, Agustina Cardoso y Mauricio Nardoni, socios en la fábrica PREMOCOR, contaron que el espacio se especializa en los premoldeados de hormigón armado, “con un nivel de tecnología que es innovadora” en la fabricación de caños.



“Lo que nos inspiró a hacer esta inversión, son las obras hidraúlicas y civiles que se están realizando en Corrientes y necesitan este tipo de material para poder llevarse adelante, lo que disminuye el costo para traer caños desde otra provincia”, agregó Cardoso.



En este sentido, la emprendedora contó que la fábrica emplazada en El Sombrero “actualmente cuenta con 35 personas empleadas, se prevé para fin de año unas 70 y en dos años, la posibilidad de 200; buscando no sólo cantidad, sino calidad, en cuanto a la capacitación para desarrollarse en los distintos puestos de trabajo”.



Por su parte, Nardoni, contó que los productos fabricados poseen diámetros únicos de gran porte, lo que convierte a este espacio en la única fábrica de caños del litoral.



“Todo esto estará a disposición de las obras que se están llevando a cabo en la provincia, y por eso nos animamos a invertir aquí: por la gran cantidad de obras hidráulicas y civiles que se están ejecutando”, coincidió el mismo con su socia, contando que ambos son oriundos de la provincia de Santa Fe.



Palabras de Valdés



Valdés expresó en un primer momento sus felicitaciones a los titulares de la empresa de premoldeados y recordó en otra oportunidad cuando visitó El Sombrero y lo llevaron a recorrer la obra, donde pidió estar el día de la inauguración. Contó que “Corrientes tenía que comprar este tipo caños a un mayor valor en otras provincias, pero sin embargo somos uno de los grandes productores de arena, o los que tenemos la mejor piedra mora y se traslada a todos lados”.



Detalló que “cada uno de estos caños ronda entre los 100 mil y 150 mil pesos más IVA (Impuesto al Valor Agregado), que hace que cuando tenemos que ejecutar una obra de 10 metros, estemos sacando la posibilidad de agregarle valor a nuestra mano de obra, que se traduce después en posibilidades para las familias correntinas, para nuestros trabajadores”. Por tal motivo “nos comprometimos a apoyar a este tipo de empresas”, afirmó, y “a generar a través de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), las obras de infraestructura para que no les falte energía y permita desarrollar esta producción acá”, agregó.



El Gobernador sostuvo por otra parte que “está muy bien que hablemos desde el Estado de educación, salud, de aumentos de sueldos, pero lo que verdaderamente tiene que haber es un Estado a disposición del empresario. Nosotros tenemos que tener todo calibrado para que a los empresarios les vaya bien, porque son los que tienen que generar empleo”.



Señaló que “nosotros en esto tenemos una forma de mirar las cosas: no es que estamos todos adentro del Estado y adentro están las empresas, sino que debe haber tanto Estado como sea necesario y lo máximo del mercado posible, de manera que las empresas sean las que vitalicen el desarrollo de Argentina, ya que cuando aumentamos el gasto público a niveles siderales, ocurre lo que hoy le pasa al país, que tiene que poner la mayor de las cargas sobre el hombro de los empresarios para poder mantener al Estado”.



Y para cerrar, el Mandatario provincial reiteró que “creemos en este tipo de acciones: la empresa, la industria y la producción, las cuales deben ser exitosos en una provincia que tiene que apuntar a este sector”.



A su turno, la ministra de Industria, Mariel Gabur de manera emotiva expresó que “cuando veo a un inversor que puede hacer andar lo que soñó me llena de emoción teniendo en cuenta la situación de nuestro país”. “Comenzar con un proyecto industrial es un hecho patriótico”, indicó porque “es duro tomar una decisión como está y comenzar a trabajar con tanta incertidumbre”.



A su vez, remarcó que “estamos siguiendo con los ejes del Gobierno” y “vamos a acompañar para que puedan seguir creciendo en la provincia”, dijo refiriéndose al sector productivo.



Por último, llamó a tener fe y poner todo el esfuerzo para salir adelante ya que “estamos apostando con el sello correntino en estas empresas”.



Por su parte, el intendente de El Sombrero, Raúl González comentó que “el empleo entra a la casa con estas acciones” y “a través de estos planes estratégicos hacemos que crezcan en los pueblos la modernización”, sostuvo. Y en la oportunidad, agradeció al Gobierno provincial por el trabajo mancomunado con el municipio.



Recorrida de obras



Para concluir, con la agenda el Gobernador junto a su comitiva se trasladó hasta la Comisaría local e hizo entrega de dos motos 150cc con sus respectivos elementos (cascos, chalecos reflectores, conos y otros elementos).



Además, supervisaron las obras del Polideportivo cubierto que se encuentra en su segunda etapa de ejecución.