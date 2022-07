La Provincia lanzó una Línea de Crédito de Emergencia para el sector foresto industrial afectado por los incendios rurales

Lunes, 11 de julio de 2022



A través de una conferencia de prensa encabezada por los ministros, de Producción, Claudio Anselmo y de Industria, Mariel Gabur, el Gobierno Provincial anunció una Línea de Crédito de Emergencia para el sector foresto industrial damnificado por los



Dicha presentación se concretó esta mañana en el Salón Verde de Casa de Gobierno y participó también de la misma, el secretario de Desarrollo Foresto Industrial, Luis Mestres.



Estas acciones de acompañamiento a dicho sector productivo se dan en base al Convenio firmado oportunamente por la Provincia de Corrientes con el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la presentación de las solicitudes para esta convocatoria está vigente desde el 11 de julio pasado y se extiende hasta el 12 de agosto próximo.



Al expresarse, el ministro de Producción, Claudio Anselmo dio cuenta que las medidas adoptadas “por instrucción del gobernador Gustavo Valdés”, son parte de una política de apoyo “a nuestro sector productivo”, a partir de la emergencia ígnea y agropecuaria “que sufrimos este último verano”.



De esta manera, “se han buscado generar distintas líneas de crédito para ayudar a quienes necesitaban recuperar su capacidad productiva; dentro de este esquema, líneas con el FIDECOR (Fondo de Inversión para el Desarrollo de Corrientes), trabajos con el CFI, y desde el Banco de Corrientes”, enumeró el mismo.



Continuando, Anselmo recordó que desde el mes de marzo, la cartera que dirige se contactó con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, para utilizar fondos de un programa del sector foresto industrial financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para establecer una línea de crédito para productores que sufrieron daños por la emergencia, y así inviertan en forestaciones, equipos de aprovechamiento y logística, y para la reparación de instalaciones de industrias de primera y segunda transformación: aserraderos y remanufacturas”.



Por otra parte, el funcionario detalló que debido a la emergencia acaecida, fueron afectadas alrededor de 30 mil hectáreas de pino y eucaliptus en la provincia.



A su turno, la ministra de Industria, Mariel Gabur, dijo que “esta es la respuesta del Gobierno provincial para todos los productores y pequeños industriales que padecieron los incendios o la sequía”, aclarando que no se trata de un crédito “para todos” sino que se debe acreditar los daños ocasionados, que serán certificados por su ministerio.



No obstante, Gabur comentó que se seguirá trabajando para llegar con mayor asistencia al sector productivo en general.



En detalle



La línea de crédito está dirigida a productores forestales y MiPyMEs forestoindustriales de la primera y segunda transformación mecánica de la madera para la reparación o remplazo de la parte de la infraestructura productiva dedicada a la actividad forestal o silvopastoril, que haya resultado afectada por los incendios rurales ocurridos de enero a marzo de 2022 en la provincia de Corrientes con Certificado de Emergencia y que no estén afectados al Veraz.



Cabe señalar que los créditos están destinados a productores forestales y MiPyMEs forestoindustriales con un patrimonio igual o mayor al 150% en relación al monto solicitado.



Los créditos son de 4 millones de dólares lo que equivale hoy a 500 millones de pesos. El crédito individual es de hasta el 80% del valor de los bienes a adquirir con un máximo US$200.000, convertido en pesos y serán otorgados según las características productivas y las garantías presentadas por los potenciales beneficiarios.



La tasa de interés es nominal anual fija de 18%, con un plazo de devolución de 48 meses y un período de gracia de 6 meses, en el cual se abonarán los intereses mensuales. Se fijó como sistema de amortización el alemán.



Los créditos se podrán destinar a inversiones para la reconstrucción y/o reparación de alambrados, aguadas tranqueras, líneas prediales de electricidad, galpones, tinglados y otras construcciones rurales, con excepción de viviendas, silos, bretes y mangas para ganados.



Reparación o reconstrucción de depósitos, naves de producción, reposición de maquinarias y otros equipos de industrias de la primera y segunda transformación mecánica de la madera que hayan sido severamente dañados o destruidos por incendios rurales, siempre que no cuenten con el seguro contra incendio.



Equipamiento para el aprovechamiento de plantaciones forestales afectadas por los incendios como aserraderos y trituradoras portátiles, grúas forestales, grúas forestales autocargables con acoplados para troncos, grúas con tráiler para troncos y todo otro equipamiento apto para el aprovechamiento, carga y transporte de troncos extraíbles de las plantaciones afectadas por incendio.



Para la elegibilidad formal del proyecto se realizará una verificación técnica por parte de Nación o Provincia de los daños sufridos por las MiPymes.



Respecto al procedimiento de la solicitud para acceder a los créditos, las MiPyMEs deberán presentar la documentación y formularios completos de forma virtual al correo electrónico creditoforestalctes@ife.gov.ar con copia a forestales.diprose@magyp.gob.ar , y física en las oficinas del Instituto de Fomento Empresarial SEM Hipólito Irigoyen 2289, Corrientes Capital, CP 3400, horario de atención 7:30 a 13 horas (firmada por solicitante y con copias certificadas ante escribano).



No se considerará presentada la solicitud si la documentación física está incompleta.



La documentación física firmada y certificada, deberá ser presentada vía correo electrónico como así también de forma física en las oficinas del IFE, en Hipólito Irigoyen 2289 Corrientes, Capital, CP 3400, horario de atención 7:30 a 13 horas. No se aceptarán presentaciones parciales.