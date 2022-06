Desarrollo Social: adulto Mayor con derechos vulnerados es ubicado en un Hogar

Lunes, 27 de junio de 2022

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia en el marco de la campaña del Buen Trato al Adulto Mayor, quiere resaltar que desde el Área de Adultos Mayores, dependiente de este organismo, a través de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia trabaja diariamente en garantizar y restituir derechos.



No solo se trabaja en la asistencia y contención cuando ya fueron vulnerados sus derechos, si no también se trabaja mucho la prevención y restituirlos al lugar que siempre ocuparon en la familia los más ancianos, el de sabios y consejeros, por eso es conveniente inculcar en niños y jóvenes el respeto hacia nuestros adultos.



Nelly Pintos, coordinadora del Área de Adultos Mayores del Ministerio comentó: “Es durísimo trabajar con nuestros adultos mayores y ver la realidad día a día, donde nos encontramos con distintas situaciones que nos causan mucha tristeza al verlos”.



“Hace poco nos tocó resolver la situación de Francisco un adulto mayor que deambulaba por las calles a pesar de tener su casa, tuvimos que evaluar cuál era la mejor alternativa para la salud integral de él porque no era conveniente que continuara viviendo solo”, sostuvo Pintos.



Además, la referente de Desarrollo Social sostuvo que “desde el equipo del Área de Adultos Mayores conformado por asistentes sociales y gerontólogas, se decidió institucionalizarlo en el Hogar Juana Chapo y actualmente está adaptándose”, y agregó que “este es solo uno de los tantos casos que a diario llegan ante nuestro organismo en busca de una mejor calidad de vida o de restitución de derechos”.



Francisco es un correntino mayor de 60 años, cuyo caso se hizo conocido porque más de uno lo vio por las calles en más de una oportunidad, fue ahí donde vecinos manifestaron la situación crítica y tomaron contacto con al Área de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social.



Esta área fue la que se ocupó de tomar contacto con sus familiares, gestionar el tratamiento de salud adecuado para su bienestar y el seguimiento sostenido y frecuente, para alcanzar resultados eficaces, como es el procedimiento habitual que se realiza en cada caso que se presenta ante este organismo.



Actualmente Francisco ya no está en las calles, se encuentra bajo el cuidado de la residencia Geriátrica Juana Chapo quienes asumieron la responsabilidad de cuidar integralmente de él, en cuanto a acompañarlo en todo sus tratamientos para su pronta rehabilitación social.



A más de dos meses de haber iniciado el abordaje del caso de esta persona de la tercera edad, los resultados son muy satisfactorios, con una vigilancia estrecha se ha conseguido que el abandone su situación crítica y de deambular por las calles y permanezca contenido en el hogar.



Por ello, es muy importante darles el espacio que les corresponde a los adultos mayores y es bueno comenzar desde la familia o desde el lugar que nos toca, entre todos podemos contribuir por un presente mejor para los mayores donde se respeten todos sus derechos.