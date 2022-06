Joe Biden tras el fallo de la Corte Suprema de EEUU: “Es un día triste para el país”

Viernes, 24 de junio de 2022

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió este viernes a la decisión del Tribunal Supremo de anular la protección del derecho al aborto vigente desde 1973 y aseguró que se trata de un “día triste para la Corte y el país”.



“La salud y la vida de las mujeres ahora están en peligro”, remarcó Biden en un discurso en la Casa Blanca en el que no aceptó preguntas, y declaró que la acción del tribunal es un “error trágico” y el resultado de una “ideología extremista”.





Biden instó a proseguir la lucha de manera “pacífica” y a defender “en las urnas” el derecho al aborto y todas las demás “libertades personales”, ya que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato que se anuncian complicadas para los demócratas.



“Déjenme que sea muy claro y no ambiguo. La única manera en que podemos asegurar el derecho de una mujer a elegir es que el Congreso restaure las protecciones de ‘Roe contra Wade’ como una ley federal. Ninguna acción ejecutiva del presidente puede hacer eso”, explicó Biden. “Mi administración defenderá ese derecho fundamental. Haré todo lo que esté a mi alcance para luchar contra ese ataque profundamente antiamericano”, afirmó. “Necesitamos más líderes estatales que protejan este derecho a nivel local (...) Tenemos que elegir a funcionarios que hagan eso”, señaló Biden.



Y advirtió: “El tribunal ha hecho lo que nunca antes había hecho: quitar expresamente un derecho fundamental... Me deja atónito”. Pero estimó que esa decisión “no debe ser la última palabra”, y declaró: “El Congreso debe actuar... esto no ha terminado”.

Varios estados de EEUU ya anunciaron medidas para prohibir la interrupción voluntaria del embarazo en su territorio, después de que la Corte Suprema revocara este viernes el derecho al aborto.



El fiscal general de Misuri anunció este viernes que este estado conservador del centro de Estados Unidos se convertía en el “primero” en prohibir las interrupciones voluntarias del embarazo tras la decisión de la Corte Suprema. “Misuri acaba de convertirse en el primero en el país en poner fin de manera efectiva al aborto”, dijo el fiscal general del estado, Eric Schmitt, en Twitter. “Este es un día monumental para la santidad de la vida”, declaró.



La gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, anunció que el aborto pasa a ser ilegal en este estado del norte de del país, en virtud de una ley llamada “zombi” que fue redactada hace un tiempo para que entrara en vigor automáticamente si la Corte Suprema cambiaba la jurisprudencia. Esta ley “especifica que, a partir de hoy, todos los abortos son ilegales en Dakota del Sur ‘a menos que una decisión médica razonable y adecuada establezca que un aborto es necesario para preservar la vida de la mujer embarazada’”, afirma en un comunicado.



Poco después, el gobernador republicano de Indiana anunció que convocará a la legislatura de su estado, también en el norte de Estados Unidos, para que se pronuncie cuanto antes sobre la prohibición del aborto. “La decisión de la Corte Suprema es clara, y ahora depende de los estados abordar este importante tema. Lo haremos lo antes posible en Indiana”, dijo el gobernador Eric Holcomb en Twitter, y agregó que ha convocado a la asamblea general del estado para el 6 de julio. “Tenemos la oportunidad de progresar en la protección del carácter sagrado de la vida, y eso es exactamente lo que vamos a hacer”, dijo.