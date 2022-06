Se realiza en Goya la regional Corrientes de Call of Freestyle Viernes, 24 de junio de 2022 Este sábado 25 de junio se llevará a cabo la Regional Corrientes de Call of Freestyle, en busca del representante provincial para la Final Nacional de Rango 3 organizada por la Freestyle League. Por primera vez en la historia, una regional del estilo se presentará en nuestra ciudad. Será este sábado 25 en el Teatro Municipal desde las 16:30 hs. Una hora antes se abrirá la inscripción de participantes a un valor de 100 pesos, con hasta 20 pre clasificaciones.



Se esperan interesantes batallas, con participantes de actuaciones destacables en anteriores ediciones del under local. Se aguarda asimismo la participación de intérpretes regionales y nacionales quienes, a base de estilos agresivos e ingeniosos, se están ganando un lugar en los distintos escenarios del Hip Hop.



Con 12 cupos en el día para quienes quieran acercarse a conseguir su lugar en filtros. Estará animado por el Host DLS-PIRO y el DJ HEI ZENH.



Jurados: CLANSY-UZI-MAN



PREMIOS: clasificación a la final nacional de Call of Freestyle, pasajes pagos, $2.000 y premios de sponsors.