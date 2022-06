Seis documentales revelarán sitios impensados de la geografía de Corrientes

Miércoles, 15 de junio de 2022

El Instituto de Cultura de Corrientes, el Ministerio de Turismo de Corrientes y el Comité Iberá, contribuyeron al lanzamiento de seis cortos documentales conducidos por el biólogo Aníbal Fernando Parera.

Los cortos de formato cinematográfico recorren en 15 minutos cada uno una poderosa selección de lugares apartados del interior de la provincia de Corrientes. “Esos que la gente escuchó nombrar, figuran en la letra de algún chamamé, en la poesía ancestral de pueblos guaraníticos y en la iconografía histórica correntina”, señaló el ministro de Turismo, Sebastián Slobayen, pero aclaró que son los mismos que “el público no conoce en primera persona”.



El recorrido de Parera, cámara, prismáticos y libreta de apuntes en mano, acompañado por su esposa la zootecnista brasileña Aline Kellermann y sus dos hijos Miguel y Helena -que no dejarán de intervenir en pantalla para aportar frescura y curiosidad-, comienza por el arroyo Toropí de Bella Vista, sobre las barrancas del río Paraná.



Allí develarán junto al paleontólogo correntino Dr. Alfredo Zurita un mundo perdido de grandes bestias del Pleistoceno cercano. Poco antes de la llegada de los primeros hombres, “Corrientes pertenecía, ya no a dinosaurios, sino a gigantescos perezosos terrestres, gliptodontes (armadillos tamaño automóvil), elefantes y tigres con dientes de sable, que doblegaban a los yaguaretés en tamaño”, explica el investigador.



El yacimiento de fósiles más importante del litoral está al descubierto y a la vista, pero a un costado de la conciencia colectiva. Mientras tanto, en la pantalla podrá verse un Toropí diferente, desde el aire, cuando el biólogo sube a sus dos hijos a una avioneta para revelar su extraña forma.



El presidente de Cultura Corrientes, Arq. Gabriel Romero, viene desplegando una gestión sin descanso para el desarrollo de museos de sitio, el Toropí tiene uno en Bella Vista y no esconde su satisfacción: “Ahora podremos ponerle pantalla y sonido, que permitan al público viajar con los pies en la tierra, a éste y otros museos y centros de visitantes de la provincia”.



La siguiente parada de este tren documentalista grabado en tiempo de pandemia, es la piedra Itá Pucú, en Mercedes, donde la fórmula se repetirá bajo un estilo resuelto por las cámaras y el sonido de “Allá Ité Films”. Su dirección corresponde a Sebastián Toba, imágenes y drones de Sebastián Saade y sonido de Carlos Kbal, jóvenes talentos correntinos del cine.



El documental se pasea por las calles de Mercedes, su escudo y los símbolos más estrechos, que hacen de la piedra arenisca parte de su constitución más íntima.



Y así transcurrirán a lo largo de la tira “Un viaje al corazón del Iberá” (historia de mariscadores puros y otros convertidos en guardaparques), “La palmera de Amado Bonpland” (en busca de remotos palmares enanos en las comarcas que habitó el sabio franco-correntino dos siglos atrás), “El misterio de los Tres Cerros” (las excepcionales montañas correntinas de La Cruz son un enclave de endemismos) y “Apipé: paraíso oculto del Paraná” (la isla que se salvó de quedar bajo el agua en Yacyretá).



El senador Sergio Flinta está al frente del Comité Iberá, un organismo correntino que atraviesa ministerios, suma universidades y enhebra organizaciones no gubernamentales. Se mantuvo cerca de la producción, impulsando a su vez el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).



Destacó una mirada despojada de toda tendencia moderna y superficial: “Esta gente se metió en el barro a mostrar cómo viven los últimos y verdaderos moradores del Iberá profundo”.



Los cortos contaron con el apoyo de municipios y comunidad local, la Fundación Correntina de Sanidad Animal (FUCOSA), la firma Alpargatas y las marcas de indumentaria correntinas Luz Pampa y Yabirú Iberá, y están enteramente traducidos al idioma inglés mediante subtitulado.



Serán presentados en sociedad este jueves 16 de junio en la pantalla grande, durante un Avant Premiere ofrecido por el Ministerio de Turismo y el Instituto Cultura Corrientes, con la presencia de los realizadores, colaboradores y prensa.