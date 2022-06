Valdés recibió a joven goyano campeón argentino de ciclismo y le entregó una moderna bicicleta

Lunes, 13 de junio de 2022



El gobernador Gustavo Valdés, junto al secretario de Deportes, Jorge Terrile, recibió esta mañana al joven ciclista goyano Nicolás Almada

El ciclista viene desarrollando una notable temporada, al haberse consagrado campeón argentino en Ruta en San Juan y subcampeón en la modalidad en pista en San Luis, en ambos casos en categoría 2008 en el marco de los certámenes reservados para los mejores Menores y Juveniles de todo el país.



En la oportunidad, además de interiorizarse sobre los pormenores de su carrera deportiva, Valdés le entregó a Almada una bicicleta de última generación para sus desempeños sobre Pista, en tanto anteriormente el mandatario ya le había otorgado el mismo implemento, pero en ese caso para sus carreras en Ruta.



“Estoy muy contento y emocionado por ser recibido por el gobernador Valdés, que me apoya en mi campaña como deportista. Esta bicicleta que me entregó hoy es de las mejores y me servirá para seguir progresando a nivel nacional. Unos meses atrás también me había entregado una para poder correr en Ruta, por lo que no tengo más que palabras de agradecimiento hacia él y la Provincia por este importante respaldo”, manifestó Almada, que, con tan solo 14 años, ya da que hablar y es una de las grandes promesas de Corrientes en el ciclismo nacional, con todo el futuro por delante.



Cabe mencionar que Almada, recientemente se erigió en subcampeón argentino de ciclismo en Pista, tras la competencia realizada en la provincia de San Luis, logrando medalla de plata en categoría Varones 2008, en el evento en el que participaron los más destacados ciclistas Menores y Juveniles del país.



En esa ocasión, fue segundo en la prueba de vueltas puntables, totalizando 33 puntos, escoltando al ganador, Federico Velázquez de la Asociación del Norte de Buenos Aires (Acinoba), que logró 50 puntos, en tanto que completó el podio con el tercer puesto, Benjamín Guzmán, de San Juan, con 25 puntos.



Tras ese logro, recibió las felicitaciones de la Provincia a través de la Secretaría de Deportes, en virtud de un “nuevo logro que lo posiciona entre los mejores del país en su categoría».



En tanto, “Nico” Almada, ya había logrado en el mes de marzo pasado otro gran impacto, al consagrase campeón argentino en Ruta, siempre en su categoría 2008, en la competencia que se corrió en el circuito sanjuanino denominado “Villicum”. Allí mostró todos sus atributos para ser el primero en cruzar la meta y liderar el podio con su medalla de oro.



Durante su visita al gobernador Valdés, “Nico” Almada estuvo acompañado por sus padres, quienes también agradecieron el apoyo que su hijo recibe del Gobierno, ratificando que el “deporte es política de estado” en la gestión del titular del ejecutivo provincial, respaldando en este caso a un deportista amateur como lo es Almada.



Los próximos desafíos que encarará “Nico” están enfocados en el Nacional Infanto Juvenil a disputarse en el mes de julio en Las Breñas, Chaco y también pondrá todo su esfuerzo para representar a Corrientes en los próximos Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata, para lo cual deberá sortear con éxito la etapa local, zonal y provincial, en pos de cristalizar su objetivo.