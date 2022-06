Arizona confirma caso de gripe aviar en el estado

Viernes, 10 de junio de 2022

Funcionarios del estado de Arizona confirmaron los primeros casos en el suroeste estadounidense de un brote de gripe aviar que ha causado la muerte de 37 millones de aves de granjas comerciales en el centro y el este del país.



La enfermedad fue detectada luego de pruebas por autoridades federales de fauna en tres cormoranes silvestres que fueron hallados muertos en un parque en Scottsdale, un suburbio de Phoenix, dijeron esta semana funcionarios de la agencia de caza y pesca de Arizona.



La enfermedad no ha sido hallada aún en aves domésticas ni en operaciones comerciales en el estado, dijo la agencia.



Pero es preocupante, dijo Glenn Hickman, presidente y director general de Hickman Family Farms, uno de los mayores productores de huevos en el suroeste de Estados Unidos. Hickman opera cuatro granjas de pollo en Arizona, una en California y dos en Colorado.



La compañía ha suspendido las visitas a sus granjas y reexaminó su programa de bioseguridad, que está diseñado para prevenir que aproximadamente 2 millones de pollos sean infectados. Mantiene a sus pollos en graneros protegidos para que no puedan entrar aves silvestres y todas las personas y herramientas que entran son desinfectadas.



Recientemente, la compañía sufrió un susto cuando se detectó gripe aviar en una bandada a unos 5 kilómetros (3 millas) de una de sus granjas en Colorado, dijo Hickman el jueves.



Y aunque dice que le preocupa el descubrimiento en Scottsdale, no es tan preocupante como si una operación comercial cercana tuviese un brote.



“Esos son más alarmantes porque la enorme cantidad de virus producido cuando tienes una población grande es mucho mayor que la cantidad relativamente pequeña de virus por ave en la población de aves silvestres”, dijo. Ninguna de sus granjas ha sido afectada.



La agencia de caza y pesca de Arizona ha estado monitoreando atentamente la enfermedad, que antes del anuncio de esta semana solo había llegado a Colorado. La agencia ha respondido a todos los avisos de aves muertas.



Para el 3 de junio, se había detectado gripe aviar en aves silvestres en 40 estados, pero no en Arizona, California, Nevada o Nuevo México. Granjas comerciales en 19 estados han sido infectadas.