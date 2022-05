Inauguraron el edificio del Centro de Mediación Judicial de una ciudad del interior

Viernes, 20 de mayo de 2022

El Intendente Mariano Hormaechea, junto al Ministro del Superior Tribunal de Justicia Augusto Niz; el Secretario de Gobierno, Gerónimo Torre, acompañó a altos funcionarios judiciales de la Provincia que asistieron al acto inaugural.

El inmueble que data de fines del siglo XIX está ubicado en la calle España 745 y en él funciona el Centro Judicial de Mediación. En 2019 fue recuperado y refuncionalizado y las obras fueron supervisadas por la Dirección de Arquitectura.



Este viernes se realizó el acto de inauguración de las obras de Refuncionalización y Restauración del edificio del Poder Judicial ubicado por calle España 745, sede del Centro de Mediación Judicial.



En el acto de inauguración formal, participó el intendente Mariano Hormaechea. De manera presencial y remota, participaron funcionarios del Poder Judicial, Ministros del Superior Tribunal y demás magistrados e invitados especiales.



En primer término, se cantó el Himno Nacional Argentino. Seguidamente, se llevó a cabo la ceremonia de bendición del edificio, a cargo del padre Juan Carlos López.



En la oportunidad se escucharon palabras de la Directora de Arquitectura de la provincia, Elsie Pérez Bertolini, quien aportó la mirada técnica del proyecto que condujo a la refuncionalización del edificio y comentó parte de la historia del mismo.



También, el Intendente Mariano Hormaechea se pronunció sobre el rol de la mediación en la solución pacífica de conflictos y para descomprimir la actividad judicial e incluso de la labor que realiza la Municipalidad a través de la Defensoría de los Vecinos.



Después, se escuchó a la Directora del Centro de Mediación, Patricia Pezzelato quien fue una de las impulsoras permanentes del Centro de Mediación, quien reflexionó sobre este tema.



Seguidamente, el Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Augusto Niz dio sus impresiones sobre este acontecimiento, y el rol de la Mediación. “Este templo de la paz es un ejemplo para el resto de los centros de mediación de la Provincia”, sintetizó.



Finalmente se escuchó al Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Luis Eduardo Rey Vázquez quien saludó y felicitó por la inauguración de este edificio.



Luego las autoridades procedieron a descubrir una placa y al corte de cintas. Tras lo cual procedieron a realizar una recorrida por el edificio.



EL ACTO



La Directora de Arquitectura Elsie Pérez Bertolini ponderó la función que cumplirá el Centro de Mediación que tendrá su sede en el edificio. “Es una satisfacción particular inaugurar esta obra de puesta en valor de este edificio. Cada edificio que finalizamos y ponemos en marcha hace al cumplimento de los objetivos que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes se ha fijado desde el 2004”, dijo.



“El objetivo es el fortalecimiento y consolidación de la infraestructura edilicia. Esto constituye una política pública para el Poder Judicial y se concreta en una labor conjunta de varias áreas. La joya arquitectónica data del siglo 19”, apuntó. También, la Directora de Arquitectura comentó parte de la historia de este edificio.



Luego, hizo uso de la palabra, Patricia Pezzelato, Directora del Centro de Mediación quien recalcó la función de la mediación como instrumento para alcanzar el acuerdo entre las partes y contribuir a la cultura de la paz. Consideró que “se torna imprescindible en la sociedad actual el re establecimiento de las relaciones humanas pacíficas y la mediación es una forma de practicarlas, cambiando nuestro lenguaje y métodos de comunicación. Por lo que considero propicio resaltar las palabras del Ministro supervisor, Fernando Augusto Niz sobre la importancia de formación de los métodos de resolución de disputas, alternativos ya que la única manera de solucionar los conflictos es a través del acuerdo entre las partes y de esta forma se puede construir una cultura de paz”.



“Hoy desde nuestra sede somos protagonistas de esta noble labor mediadora”, manifestó.



El Intendente Hormaechea dijo: “Para mí es un honor y orgullo estar en este momento importante. Antes del acto, tuvimos una conversación (con magistrados y funcionarios judiciales) donde les contaba que yo había sido el primer Defensor de los Vecinos de la Ciudad. La tarea que me tocó fue hacer de mediador y conciliador. Goya tiene conflictos vecinales, particulares. Por ahí el vecino no tenía a dónde acudir y arrancó un largo camino y trabajo desde esta institución tan noble. Se pudo arrancar un trabajo relacionado a este Centro que se está inaugurando acá. Es un espacio importante que la gente necesita. Va a descomprimir la función que tiene la Justicia y la que tiene la Municipalidad”.



“Celebro esta inversión y esta iniciativa que hace el Poder Judicial de la Provincia. Este edificio tiene un reconocimiento a nivel nacional, por su valor patrimonial cultural. También, venimos trabajando en revalorizar los edificios históricos que tenemos dentro de la ciudad. Trabajamos para recuperar el Hotel de Inmigrantes que está en el predio del Ejército”.



“Celebro y agradezco este gran esfuerzo del Poder Judicial y poder contar con este Centro de Mediación que es un mecanismo de solución de conflictos”, finalizó el jefe comunal.



Seguidamente, hubo palabras del Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Augusto Niz, quien se refirió a la importancia del Centro de Mediación que está en el edificio refuncionalizado. Sostuvo que con la mediación se puede lograr “construir una cultura de paz para ir resolviendo conflictos”.



“La Justicia de Corrientes comenzó, hace dos años, con la implementación del nuevo Código Procesal Penal donde se instauró la mediación penal y se implementó el Código Procesal Civil y Comercial”, sostuvo.



“Este templo de la paz es un ejemplo para el resto de los centros de mediación de la Provincia”, remarcó.



Al mismo tiempo destacó y mencionó a varios funcionarios y magistrados que contribuyeron a poner en marcha el Centro de Mediación. En especial reconoció, entre ellos, la labor pionera de Patricia Pezzelato, quien se hizo cargo y responsable de este Centro de Mediación. Y recalcó la importancia de trabajar en la formación de mediadores, a través de la Escuela de Mediación Judicial de Corrientes.



A continuación, a través de una transmisión audiovisual, se comunicó el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Luis Eduardo Rey Vázquez y recordó que el edificio que se estaba presentando en otros tiempos fue destinado al funcionamiento de tribunales judiciales. Y que con esta reinauguración o refuncionalización estará destinado para que albergue al Centro de Mediación. Aseguró: “Este edificio que se está refuncionalizando va a cumplir acabadamente con las diversas funciones que han sido puestas en vigor. Especialmente con motivo de la entrada en vigencia de los nuevos códigos procesales”.



LA HISTORIA



El edificio fue una vivienda, propiedad de Tomás Martínez y Tomasa Gómez, luego de varios años de uso se la destinó al funcionamiento de un hotel – Hotel Gloria – de propiedad de la familia Latasa, siendo también parte del inmueble la casa de la familia Latasa – Galfrascoli. Después el edificio pasó a ser la dependencia judicial denominada Cámara de Apelaciones Criminal, como se la conoció hasta su traslado al nuevo edificio. Según el relato, la casa habría tenido veintitrés habitaciones y dos escaleras, una de mármol existente y otra de hierro que al día de hoy no aparece en el inmueble; de ésta, así como de las habitaciones no hay vestigios.



Destacó que ya en 2020 a través del decreto 472/2020, la Nación había declarado a esa zona del casco céntrico de la ciudad de Goya como "Área Urbana Histórica Nacional", dando así un importante paso hacia la conservación de varias "joyas arquitectónicas" como el mencionado edificio



En el año 2019 la Dirección General de Administración realizó, tras la evaluación técnica de la Dirección de Arquitectura, el llamado a Licitación Pública Nº 10 para la "conservación y rehabilitación edilicia integral" del inmueble; de este llamado y tras varias ofertas analizadas por Arquitectura, resultó adjudicataria la empresa Hursa Construcciones.