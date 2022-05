Se inaugura la muestra “La pandemia y lo que vendrá” de

Martes, 10 de mayo de 2022





El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura, invita a la comunidad correntina a la inauguración de la muestra “La pandemia y lo que vendrá”, que se desarrollará este miércoles 11 de mayo, a las 20, en el salón “Justo Díaz de Vivar” en el Museo de Bellas Artes “Dr. Juan R. Vidal”.

Esta muestra del artista José Mizdraji, reúne un conjunto de pinturas y dibujos, y se podrá visitar de lunes a viernes de 8 a 12 y de 18 a 20, sábados, domingos y feriados de 10 a 12 y de 18 a 20 hs. Entrada libre y gratuita.



Detalles ornamentales



El Instituto de Cultura de Corrientes invita también al ciclo "Restauración de Bienes Culturales" que dará inicio este jueves 12 de mayo, a las 19, en el Museo de Bellas Artes “Dr. Juan R. Vidal” con la conferencia “Detalles ornamentales en las fachadas emblemáticas. Su restauración”. La misma estará a cargo de la restauradora Elisa Martínez, y será con entrada libre y gratuita.



Corrientes cuenta con un valioso patrimonio material en las fachadas de los edificios gubernamentales y particulares, detalles de una ciudad que con el trajín diario, no miramos. Las tareas de restauración, permiten no solo detener el deterioro, sino también mantienen vivo el espíritu de sus creadores.



Este embellecimiento que se va logrando progresivamente a través de las intervenciones no invasivas, permiten que este conjunto de detalles artísticos, se vean beneficiados en su contemplación y valoración, en provecho no solo del patrimonio cultural en sí, sino de la ciudad toda.