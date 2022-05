Masiva afluencia para vacuanrse con dosis de refuerzo en una localidad del interior

Martes, 10 de mayo de 2022



Este martes, en el Hospital Regional se realizó un nuevo operativo de vacunación anti covid. Tuvo la particularidad de que se aplicaron dosis de tercera y cuarta dosis, en forma masiva.



El Director del Hospital informó que desde este martes 10 ya no se dan turnos para atención general turnos, por Whatsapp. Ahora se consiguen turnos en forma presencial y por la Web.



Desde horas tempranas de la mañana, decenas de goyanos se acercaron a las puertas del Hospital Regional para vacunarse. Concurrieron a aplicarse las dosis tercera y cuarta. Lo que significa un avance sustancial de la campaña. Aunque todavía se siguen completando esquemas de inoculación



El Director del Hospital Regional, Raúl Martínez informó: “Seguimos trabajando con la aplicación de las dosis. Se hacen todos los esquemas correspondientes. Más allá de que hay algunos que están por la cuarta dosis, pero hay gente que necesita completar sus esquemas. Eso estamos transitando. Aunque la situación epidemiológica parezca que se ha terminado la pandemia, seguimos manteniendo la sala Covid y la parte de emergencia dispuesto para eso, en los diversos servicios donde siempre se dispuso para pacientes Covid”.



“Cuando haya una finalización de la pandemia, empezaremos a trabajar de otra manera”, dijo el Director del hospital.



El médico y funcionario reconoció que se notó un cierto relajamiento en las medidas de prevención anti covid. “Se le empezó a perder un poco el miedo a la pandemia y eso es un error. Tuvimos muertes en el país, la provincia, en el país. No solo muertes de personas vulnerables sino también gente joven que ha perecido por el Covid. Lo que uno recomienda es ser cuidadoso. Uno pretende eso”.



TURNOS DE ATENCIÓN



Raúl Martínez explicó cómo conseguir turnos para atención general, no vinculada al Covid. Dijo que anteriormente había un sistema de turnos por Whatsapp. Pero ahora solo se consiguen turnos en forma presencial. “Decidimos sacar el turno por Whatsapp, dejar el turno por la Web, y comenzar a hacer el presencial. Y tienen que entender la gente que habrá un cupo ocupado por el turno de la web y puede pasar que vaya una persona a solicitar el turno, en forma presencial y la agenda del médico ya va a tener turnos solicitados por la web. La idea es que los turnos se soliciten por Web”.-