Corrientes expondrá su potencial en la segunda edición de Meet Up Argentina Lunes, 09 de mayo de 2022 El Gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo, trabaja de manera sostenida y coordinada con cámaras y asociaciones, además del sector privado, para potenciar a Corrientes como sede de turismo de reuniones y grandes eventos. En ese contexto, participará de la segunda edición de Meet Up Argentina a desarrollarse desde este martes hasta el jueves 12 de mayo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.



De la muestra participan operadores mayoristas del exterior y de toda la República Argentina, también Boureau y organismos de turismo, por lo que representa un espacio propicio para que Provincia exponga su potencial para este segmento del turismo. La Municipalidad de la ciudad Capital y el Ministerio de Turismo de la Provincia acompañan al Corrientes Conventions Boureau, mientras que también forma parte de la delegación referentes de la Cámara de Turismo de Ituzaingó, cuyos socios manifestaron su intención de conformar el Boureau local a partir del marcado interés de proyectarse como ciudad sede de reuniones y grandes eventos.



CFT



En el marco de Meet Up funcionarios de todo el país participarán de la asamblea extraordinaria del Consejo Federal de Turismo (CFT). Como es habitual en la sesión se abordarán diferentes temáticas vinculadas a la actividad turística nacional.



La cita es para este martes 10 de mayo a las 12 horas, en el salón de reuniones del Centro de Convenciones de CABA, mientras a las 18 horas participarán del acto de apertura que prevé corte de cintas y recorrida del predio.



Programa Meet Up



Martes 10 de mayo



12:00 horas: SITE South America Educational Event (Evento para miembros).



14:00 a 16:30 horas: Asamblea Extraordinaria Consejo Federal de Turismo.



18:00 horas: Meet Up Argentina – Acto de apertura.





Miércoles 11 de mayo



9:00 a 16:15 horas: UFI Latam Conference.



10:00 a 18:00 horas: Meet Up Argentina – Exposición.



11:00 a 17:30 horas: Meet Up Argentina – Ronda de negocios.





Jueves 12 de mayo



9:00 a 14:00 horas: UFI Latam Conference.



10:00 a 18:00 horas: Meet Up Argentina – Exposición.



11:00 a 17:30 horas: Meet Up Argentina – Ronda de negocios.