Luego de 3 años, los goyanos recuperaron la Fiesta del Surubí y Valdés inauguró su 45° edición

Jueves, 05 de mayo de 2022

El gobernador Gustavo Valdés encabezó junto al intendente municipal, Mariano Hormaechea, el acto de apertura de la 45° Edición de la Fiesta Nacional del Surubí y la edición 34° de la Expo Goya luego de tres años de espera por la pandemia de COVID-19.









En la oportunidad, el primer Mandatario correntino entregó un subsidio al Municipio local por la organización del evento.



Valdés: "La pesca genera miles de puestos de trabajo"



Al dirigirse al público, primeramente, Valdés repasó en la ocasión las acciones que debió encarar el Gobierno provincial para combatir la pandemia, resaltando el gran esfuerzo y voluntad demostrados por personal de salud y seguridad, entre otros trabajadores esenciales que estuvieron en la primera línea de esta lucha. También agradeció al personal municipal y a todos aquellos convocados por la organización para hacer posible el regreso de la Fiesta Nacional de la Pesca del Surubí en Goya, luego de dos años de no poder concretarse por el Coronavirus.



El Gobernador también tuvo en cuenta la sequía histórica que dejó en niveles muy bajos al río Paraná, casi al límite de impedir por ello este evento pesquero, como así también los grandes incendios como consecuencia de la misma sequía, aprovechando la ocasión para saludar en su Día a los brigadistas forestales.



Pero ante este contexto dificultoso, el Mandatario sostuvo que "tenemos que seguir adelante, con coraje y pasión, como nos caracterizamos todos los correntinos", por lo cual apostó a que esta Fiesta sea "maravillosa".



Por otra parte, sobre su visita oficial a la ciudad de Goya, Valdés destacó la realización de la reunión de Gabinete Ampliado, "trabajando intensamente", al igual que la Cámara de Diputados de la Provincia. Así, "comenzamos a hablar de varios temas", afirmó y resaltó: "Uno que estamos impulsando con la Municipalidad de Goya, de San Isidro y productores: vamos a darle jerarquía de Ley a la Reserva del Isoró para preservar realmente nuestra fauna, naturaleza". En este sentido, el Gobernador se comprometió a buscar los consensos necesarios entre diputados y senadores para "darle la oportunidad a las generaciones futuras de que puedan disfrutar de esto".



Luego, Valdés contó una anécdota que le transmitió un pescador correntino, a quien en Brasil le reconocieron que Goya y Esquina son la mejor zona de pesca en toda Sudamérica. "Así nos ven en el mundo, Corrientes es realmente un destino increíble de pesca que genera miles de puestos de trabajo, por eso tenemos que seguir apostando a una Pesca como esta, que nos visibiliza y nos concientiza, porque tenemos que cuidar nuestros recursos naturales", afirmó.



Finalmente, el Mandatario deseó un "gran reencuentro entre pescadores, después de tres años, en una cálida y hermosa ciudad como lo es Goya", ratificando su compromiso de trabajar con el intendente Mariano Hormaechea para seguir mejorando la localidad. "Con el Municipio junto al Gobierno provincial, vamos a seguir teniendo inversiones", aseguró.







Intendente Hormaechea



Al tomar la palabra, el intendente goyano, Mariano Hormaechea se refirió a todo lo que tuvieron que pasar para llegar a este día y dijo que “llegó el día tan esperado, todos estábamos ansiosos” y contó que “venimos de recorrer un camino que no fue fácil, tuvimos que atravesar una pandemia, eso nos vino a cambiar la vida a todos y eso nos llevó a que no podamos tener dos ediciones de nuestra tan querida Fiesta del Surubí y esperar 3 años para que podamos realizarla”.



Luego, Hormaechea manifestó el agradecimiento a la Salud cuando manifestó: “Quiero reconocer el gran trabajo que hizo la salud Pública de la Provincia particularmente el trabajo que hizo nuestro querido Hospital Goya y la Municipalidad de Goya para poder afrontar esta pandemia”.



“Tuvimos una ola de contagios por COVID-19 en el mes de diciembre y al bajar los mismos, aparecieron los incendios y tuvimos que salir a trabajar” explicó el Intendente y agregó que “recibimos la ayuda de todo el país con la solidaridad de toda la Argentina para con nuestra Provincia”.



Seguidamente, Mariano Hormaechea, continuó explicando que “en el camino también bajó el río y ahí empezó el problema de qué íbamos a hacer con nuestra gran largada y el río cada vez bajaba más” y añadió que “se fueron alineando los planetas y se reflejó en nuestro río con un pico de 3,30 metros eso nos garantiza que podamos hacer el día sábado la largada que todos queremos”.



“Recuperamos la parte donde ahora funciona la parte gastronómica, un baño nuevo, reacondicionamos la boletería y eso permite que también funcione ahí todo el equipo de Seguridad” agregó el Intendente y reveló que “todo lo hicimos porque hay una política de estado en la que se dio continuidad y lo que refleja que los goyanos podemos hacer algo de esta calidad y de este nivel que hoy se está reflejando”.



Por último, el Jefe Comunal se refirió al Gobernador diciendo que “quiero agradecer al Gobernador de la provincia, la verdad que esta fiesta no se hubiese realizado sin el acompañamiento incondicional de Gustavo Valdés” concluyó.







Noche de Fiesta para los goyanos



Pasadas las 20 y 30 de este miércoles, el gobernador Gustavo Valdés llegó al Predio Costa Surubí y en primer término recorrió el stand que el Ministerio de Turismo tiene en el lugar para luego visitar el de la Dirección de Turismo de Goya y los otros puestos distribuidos en el predio.



Seguidamente, la Reina Nacional del Surubí, Maria Agostina Veccia junto a María Victoria Rey y Ana Laura Gutiérrez, primera y segunda princesa invitaron a Valdés a subir al escenario "Juan Melero".



Luego, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino ejecutado por la Banda Puerto Argentino, perteneciente al Batallón de Ingenieros de Monte 12.



Invocación religiosa a cargo del bicario General de la Diócesis de Goya, presbítero Juan Carlos López.



El gobierno provincial hizo entrega de un subsidio al Municipio para los gastos de organización de la Fiesta Nacional del Surubí por un total de 45 millones de pesos.



Y tal como se realiza tradicionalmente, para dejar formalmente inaugurado la Fiesta de los goyanos, Oscar Macías y su grupo Curupí, interpretaron la "Canción del Surubí", en el marco de un espectacular show de fuegos artificiales. Además, se desarrollaron diversos números musicales, entre ellos el número de Miguel Mateos entre otros destacados artistas para dar apertura a esta nueva edición de la Fiesta Nacional del Surubí y de la Expo Goya.



El primer Mandatario correntino estuvo acompañado por el intendente de Goya, Mariano Hormaechea; el ministro de Turismo, Sebastián Slobayen; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Pedro Cassani y el presidente de la COMUPE, Pedro Sá.