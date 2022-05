Tassano, en el cierre del Mes de Corrientes: “Creo, humildemente, que se han logrado los objetivos”

Martes, 03 de mayo de 2022





El intendente encabezó el evento previo al cierre de actividades por el 434º aniversario fundacional de la ciudad. Fue un desfile de artistas destacados, como el caso del tenor Manuel Núñez Camelino, que ofrecieron un recorrido musical por las raíces correntinas.



En el escenario del auditorio Julián Zini, la danza se hizo presente con la presentación del Ballet Municipal, en un evento que contó con la presentación del legendario Bocha Sheridan y de Sofía Morales y Florencia de Pompert, entre otros músicos de gran valía.



En la noche de este lunes, previo al 3 de mayo, el intendente Eduardo Tassano encabezó la velada de gala en el corolario de las actividades desarrolladas durante todo el mes de abril por el 434º aniversario de la ciudad de Corrientes.

El escenario del salón auditorio Julián Zini, en la moderna sede del Banco de Corrientes, fue el espacio para una noche en la que la música autóctona se enalteció con las interpretaciones de artistas, orquestas y coros de vasta trayectoria en el ámbito local, nacional e internacional.

“La verdad que disfrutamos de unos números muy importantes, con artistas que conmueven. Tanto el coro municipal como Manuel Núñez Camelino y Florencia de Pompert, que está cantando ahora, son excelsos”, ejemplificó Tassano. “Así que la verdad es que es una delicia estar aquí esta noche”, manifestó el intendente, quien participó del evento junto al vice Emilio Lanari.

En ese marco, subrayó el trabajo desarrollado por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad: “Esto lo organizó el equipo de Cultura y nos estamos deleitando esta noche”, expresó.

Seguidamente, Tassano hizo especial hincapié en los preceptos trazados por la gestión municipal en pos de extender el abanico de propuestas y eventos culturales durante el Mes de Corrientes, que está llegando a su fin. “Nosotros nos propusimos ampliar la agenda cultural a especialidades poco conocidas; obviamente que seguimos con nuestras tradiciones, pero buscamos abrirnos e ir más a los barrios, por lo que hemos estado en muchos de ellos, así que creo, humildemente, que se han logrado los objetivos”, evaluó.

Seguidamente, resaltó el honor y el orgullo que le produjo presenciar la actuación de Manuel Núñez Camelino, tenor correntino que desde hace 16 años vive en Francia y que ostenta una destacadísima trayectoria internacional: “Es una emoción tremenda. Es un correntino que vive en Francia y que cantó óperas conmovedoras y también un chamamé, así que nos llegó de todas las formas”, afirmó.

Finalmente, a modo de evaluación al llegar al cierre del Mes de Corrientes, el intendente aseguró: “Vamos a seguir apostando a nuestra cultura en todas sus dimensiones y en todas sus especialidades, con tan talentosos artistas correntinos; lo que nos va a empujar a seguir siendo una ciudad de eventos”.



NÚÑEZ CAMELINO: “VEO ANSIAS DE HACER COSAS PARA LA CIUDAD”

“Venir a Corrientes es cargarse pilas; estar con la familia y los amigos. Pero cada vez que vengo veo que hay un avance en la cultura, así como también hay cosas para hacer. Así que para mí es un desafío, siempre lleno de emociones, porque me encuentro con músicos con los que no puedo tocar, por el hecho de que estoy en Francia desde hace 16 años. Pero siempre que vengo me da esa cosa de sentir que estoy en casa”. De esa manera, con simpleza y humildad, se mostró Manuel Núñez Camelino, quien conmocionó al auditorio en esta noche de gala.

Luego, el tenor hizo referencia al crecimiento de la oferta cultural que ve en la ciudad cada vez que retorna a ella, lo cual, según su óptica, es un hecho digno de destacar. “Me parece que hay muchas expectativas con respecto al desarrollo de la cultura, no sólo en cuanto a las grandes expresiones que tenemos, como el chamamé y el carnaval, sino también en darle importancia a las artes plásticas y a los artesanos, por ejemplo, que también forman parte de la cultura; y veo que hay también ganas de desarrollar otro tipo de visión: la formación de artistas, con quienes me he reunido, así que veo que están esas ansias de hacer cosas que son necesarias para la ciudad, que cuando yo era más joven las tenía y luego fueron desapareciendo, por distintas razones”, expuso.

Seguidamente, contrastó sus experiencias pasadas con el crecimiento actual que, según atestiguó, nota: “Pero ahora se ve que la Municipalidad está haciendo un trabajo con el que nos está abriendo la mente y nos hace ver que hay posibilidades para desarrollarnos aquí, en Corrientes, también para la juventud, y para ampliar la oferta cultural que podemos tener”, ponderó el artista. “Y así también, para desarrollar al turismo, y a eso que llamamos -oh, gloria al Señor- industria cultural, que es una industria como cualquier otra, que también puede producir beneficios y que también necesita de una inversión y de una organización”, resaltó Manuel.



BOCHA SHERIDAN: “PARA MÍ ESTO SIGNIFICA MUCHÍSIMO”

Santiago Bocha Sheridan, músico que no necesita presentación, fue otro de los grandes protagonistas de la jornada. “Para mí esto significa muchísimo, ya que esto forma parte de los festejos del cumpleaños de Corrientes, que se vienen celebrando desde el día 3 de abril y que ahora finalizan en este auditorio llamado Julián Zini, a quien llevamos en el corazón, a este padre que nos ha dado tanto y al que extrañamos tanto”, transmitió.

Posteriormente, el Bocha Sheridan valoró el hecho de que el chamamé haya sido declarado por la por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, como valor de vital importancia a la hora de continuar dándolo a conocer por todo el mundo: “Para mí, esto nos compromete muchísimo para que sigamos estando y defendiendo esto, que es importantísimo para nosotros”, sostuvo. “Tenemos que mostrarle al mundo que nuestra cultura es lo más lindo que hay, y nuestra música, mejor todavía; la música y la poesía de nuestros poetas; así que esto es demasiado importante para nosotros”, reiteró.



LANARI: “UN ESPECTÁCULO EXTRAORDINARIO”

“La verdad es que es un espectáculo extraordinario. Hemos disfrutado de artistas de primer nivel, local e internacional, como el caso de Núñez Camelino, en un evento donde se ha combinado danza, música y ópera, así que creo que fue una combinación fantástica de lo que se ha desarrollado en el Mes de Corrientes, cuyas actividades han tenido que ver también con lo deportivo, lo circense, lo teatral en todos los barrios de la ciudad, con ofertas culinarias y culturales. Y creo que eso es lo que nosotros queríamos: que haya de todo y para todos los gustos”, destacó el viceintendente.

“Creo que fue un cierre maravilloso para estos 434 años de Corrientes”, sintetizó Lanari, al tiempo que garantizó “el compromiso de seguir trabajando siempre por la cultura y por las raíces correntinas, que nos unen al más profundo pasado de nuestra historia, y también para que cada día sea una Corrientes más linda, más abierta a toda la comunidad y que sea un polo de desarrollo de todo el nordeste”.



SAND: “HOY ESTAMOS CUMPLIENDO EL OBJETIVO”

Por su parte, el secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad, José Sand, también exteriorizó su alegría por lo conseguido: “Lo que logramos generar es el encuentro de muchos artistas para que los vecinos de nuestra ciudad puedan disfrutar a pleno de esta gran velada aquí en el auditorio Julián Zini”, dijo, tras lo que recordó que la convocatoria fue de tipo abierta (sólo siendo necesario inscribirse por una cuestión de cupos), con el objeto de que todos los interesados puedan asistir: “Fue una convocatoria abierta y gratuita para que todos puedan participar de esta noche festiva para nosotros”, añadió.

“Vivimos un largo Mes de Corrientes, con muchos artistas participando y con muchos espacios utilizados para que todos nos sintamos parte de este gran festejo. Corrientes, ciudad de eventos y Corrientes, ciudad del encuentro fueron los objetivos que nos hemos trazado a lo largo del mes, donde todos los artistas y las disciplinas debían revalorizarse, y hoy estamos cumpliendo el objetivo, cerrando ya este Mes de Corrientes”, recalcó.



UNA GALA DE LUJO

El telón para una verdadera velada de gala, por la talla de los artistas convocados, se levantó con la presentación de la orquesta y coro municipal Herminio Giménez, que contó con el acompañamiento de Juan Leyes en el escenario. Juancito, con un gran repertorio y una trayectoria dilatada ligada al chamamé, es uno de los artistas que mejor expresó -junto a los arreglos de Pocho Roch- las estrofas de “Corrientes Soñadora”, melodía de autoría de Rodolfo Seoane Riera que en 2015 fuera instituida como canción oficial de la ciudad de Corrientes.

En la continuidad de una noche dedicada a la ciudad y a su rica historia musical, le entregó su espacio a uno de sus hijos pródigos, el tenor Manuel Núñez Camelino. El correntino, radicado en Europa, fue responsable de hacer vibrar el auditorio con una voz privilegiada e interpretaciones adaptadas a la música local a su género musical.

Núñez Camelino es un artista correntino de prolífica trayectoria. Inició su exitosa carrera con el papel de “Beppe” (“I Pagliacci”) en el Teatro Avenida de Buenos Aires en 2003. En 2006 se convirtió en residente de Cnipal antes de unirse al Atelier Lyrique de l' Opéra National de París en 2008. Desde entonces ha aparecido en muchos escenarios franceses, incluyendo la Ópera Saint-Étienne, y ha recorrido el viejo continente con su arte.

Dos de las damas invitadas a la velada hicieron luego su presentación: Sofía Morales y Florencia de Pompert deleitaron a los presentes con un repertorio especialmente elegido para la oportunidad.

El cantante, guitarrista y compositor Santiago Sheridan, dio continuidad a una majestuosa noche en el auditorio que rinde homenaje al Pai Zini. El Bocha regaló a los presentes un recorrido por obras clásicas del chamamé y un paseo por las letras que enriquecieron los materiales de grupos como Reencuentro e Integración.

Con el calor y el color de una noche inolvidable el baile debía decir presente, y lo hizo con una presentación a la altura. El Ballet Municipal 7 Corrientes fue responsable de ponerle el broche de oro a la velada en la que el homenaje fue para la ciudad, su historia, su tradición y su inagotable riqueza cultural.