Salud continúa recorriendo el interior realizando la carga de datos por incapacidad Lunes, 02 de mayo de 2022 Se trata de un trabajo imprescindible para el Certificado Médico Oficial Digital (CMO) de las Pensiones No Contributivas por Invalidez. Esta vez, la tarea fue en Sauce. En el marco del Programa de Digitalización de Pensiones No Contributivas por invalidez, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a cargo de Ricardo Cardozo, lleva cabo un arduo trabajo recorriendo todo el interior provincial fiscalizando, capacitando y realizando la carga de datos para el Certificado Médico Oficial Digital (CMO) de la Pensiones No Contributivas por Invalidez. Este trabajo está a cargo de los responsables del programa Karina Sosa y Miguel Franco.



Este sentido, esta vez la tarea fue en el hospital Santa Rosa, de Sauce, donde se realizó una capacitación, se fiscalizó y se cargó datos para CMO. Se atendieron a 37 pacientes.



Este es un trabajo que se está realizando desde 2019 y continúa en los hospitales de la capital y del interior provincia. Es una tarea que se lleva acabo de forma articulada en el Ministerio de Salud Pública de la Provincia y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y es fundamental para el otorgamiento de la Pensiones no Contributivas por Invalidez.



En lo que va del año, esta tarea ya se realizó en Santa Lucía, Santa Ana, San Luis del Palmar, San Cosme, Curuzú Cuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Itatí, Esquina y Paso de la Patria y ahora, Sauce



En tanto, el 6 de mayo, el equipo estará en San Roque; y proseguirán las localidades de Santo Tomé, Riachuelo e Ituzaingó.



Los CMO son otorgados a personas que padecen cierto grado de incapacidad y que son evaluadas previamente por profesionales habilitados exclusivamente para la tarea.