Realizarán encuentro coral inédito en el teatro municipal de Goya

Jueves, 21 de abril de 2022

Con mucha expectativa se aguarda la gala cultural de este viernes con el “Cultura que Florece” y este inédito encuentro coral entre elencos del Coro Polifónico “Elidia Andino” y el Coral Corrientes de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia, bajo la dirección de la profesora Carolina García Ferreyra

Será desde las 21 en el Teatro Municipal con entrada gratuita. Coral Corrientes es un coro vocacional dependiente del Senado de la Provincia. Está integrado por coreutas correntinos y chaqueños, adolescentes, jóvenes y adultos de diferentes edades, y adultos mayores que siguen disfrutando del canto coral. Está dirigido por García Ferreyra quien este lunes se refirió a este importante concierto que brindarán para el gran público goyano.



“Muy felices de poder estar en Goya; Coral Corrientes, nació como un grupo de amigos en realidad, es una actividad que estuvo complicada en estos años que nos precedieron y pudimos seguir cantando, así que estamos agradecidos de poder tener estos conciertos y poder reencontrarnos con el público después de tanto tiempo, para nosotros va a ser el primer concierto fuera de Capital después de estos años”, dijo.



De aquilatados 11 años de trayectoria, ha acompañado a músicos de renombre internacional como Zamba Quipildor, el Grupo Vocal Opus Cuatro, grupo vocal Santaires y acompañó al Tenor José Carreras en el Concierto Tributo al Centenario del Teatro Oficial Juan de Vera entre otras memorables actuaciones.



De talento incuestionable, nació de la reunión de un grupo de amigos que se juntaban a cantar y después comenzaron a llegar las invitaciones para actuar en eventos importantes en la capital correntina.



Fue uno de los coros con más integrantes del país, llegó a tener más de 100 coreutas "con el tiempo decidimos ir profesionalizando y establecer audiciones de ingreso para mejorar el nivel musical del coro”.



En su staff se atomizan integrantes que, por fuera del canto vocacional, tienen sus ocupaciones y medios de vida como cualquier hijo de vecino. “Tenemos dos investigadores del CONICET, doctores, amas de casas, estudiantes”.



Este grupo heterogéneo se completa con bioquímicos, odontólogos, farmacéuticos, abogados, ingenieros, arquitectos, biólogos, docentes, y músicos que integran esta formación artística.



Encuentra en este espacio la forma de canalizar el gusto por el canto y se juntan todos los sábados a la tarde “es como nuestro momento de la semana y nos reunimos ese día para hacer música”.



Y es en este desafío de no esconder la lámpara bajo la cama, de mostrar el talento y salir a buscar público es que nació la invitación para venir a nuestra ciudad.



“Salir y buscar un público diferente y romper con este estereotipo del integrante de coro que canta con cara de serio y solo ciertas obras”, graficó.



CON LA MÚSICA A TODOS LADOS



El elenco coral, que actualmente totaliza 60 integrantes, se ha presentado en espacios poco convencionales, llevando su música a la gente, como ser escuelas, hogares, hospitales, shoppings, cines.



“Hemos salido a todos lados, siempre buscando cosas nuevas y la jornada de este viernes será con muchas sorpresas a lo largo de la gala”, manifestó.



Adelantó que iniciarán con un repertorio clásico (académico). La segunda parte con repertorio latinoamericano y música popular. El gran final con “música nuestra que no puedo adelantar” así que no queda otra que esperar este viernes para disfrutar de esta gala que promete ser única.



Esta velada organizada por Secretaría de Gobierno y Dirección de Cultura, será a partir de las 21 hs., con entrada libre y gratuita, con transmisión vía Streaming por medio de las redes oficiales del Municipio: Facebook y el Canal de Youtube.