Desde la Comupe brindan detalles en el avance de la organización de la Fiesta Nacional del Surubí

Miércoles, 13 de abril de 2022

El directivo de COMUPE confirmó la presencia de estrellas como Miguel Mateos; Migrantes; Nahuel Pennisi; Los Palmeras; La Konga; Amboé, entre otros. Destacó que el río podría presentar buenas condiciones para el concurso de pesca y la Expo Goya



El presidente de la COMUPE, Pedro Sá comentó la marcha de la organización de la Fiesta Nacional del Surubí 2022.



Sá dijo sobre la altura del río que “los niveles de agua están para tener un concurso que está dentro de su normalidad con algunos detalles y cambios que no valen la pena mencionar porque no atañen en nada al pescador”.



LOS ARTISTAS



“Tenemos una grilla artística impecable, en un tiempo donde no es fácil conseguir artistas de nivel como los que hemos logrado. Cada noche tiene un sello particular para un tipo de público y que la gente disfrute de principio a fin”, manifestó.



“Contaremos con artistas que son número uno en lo suyo. Nadie puede discutir a Miguel Mateos en el Rock Nacional. Estará en la noche de Festival”, anticipó.



LA EXPO



“La Expo Goya tendrá un nivel importante. Hay muchos interesados en participar que no paran de consultar y contratar espacios y con ese nivel de entusiasmo notable”, comentó Pedro Sá.



ELECCIÓN DE REINA



“La noche del viernes, se realizará la Elección de Reina, con 15 postulantes seleccionadas. Habrá sorpresas para el viernes y un cierre con la Banda Migrantes”, anunció el presidente de COMUPE.



EL SÁBADO



“En la noche de sábado, actuará Amboé, en ese escenario enorme, con las ganas que tienen los chicos de divertirse. Actuarán Amboé; Nahuel Pennisi; el Chaqueño Palavecino; los Palmeras, Cubana; La Konga; son buenos y juntos mucho más buenos todavía. Pennisi es un artista requerido internacionalmente y lo vamos a tener y se quedará el sábado y el domingo y hemos acordado con él que el domingo suba al escenario”, indicó el presidente de COMUPE.



“La tarde noche de cierre de festivales se desarrollará con una grilla que se iniciará desde las 15 y hasta la noche, cerrando con La Konga y eso será épico”, enfatizó.



ENTRADA AL FESTIVAL



¿Cómo entrar al festival? Pedro Sá informó: “Mucha gente me preguntó cómo hacer para entrar a la Peña. Y la respuesta es simple: es una noche de festival donde compras tu entrada para el predio, entras y estás en la Peña. La Peña no tiene un corral o cerco. Solamente, hay que estar dentro de la Expo.



Pedro Sá anunció que “el jueves 5 de mayo se realizará La Peña de los Pescadores donde se sorteará 1 automóvil 0 km, entre los pescadores”.