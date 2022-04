Declaran ciudadanos ilustres a excombatientes goyanos

Miércoles, 13 de abril de 2022

La gala se vio realzada por la presentación de numerosos artistas y cuerpos de danzas locales. El evento se llevó a cabo en adhesión al Día del Veterano de Guerra de Malvinas Goyano, establecido por la ordenanza Nº 1967 del 30 de octubre de 2017.

En la ocasión se entregaron distinciones de Ciudadano Ilustre a varios ex combatientes.



El martes a la noche, en el Teatro Municipal se realizó un festival en homenaje a los Veteranos de Guerra de Malvinas Goyanos, durante el cual se reconocieron a varios ex combatientes con el título de “Ciudadano Ilustre”.



En dicho festival, transmitido en directo por redes sociales de la Municipalidad, se destacó la presencia del Secretario de Gobierno, Gerónimo Torre, además del Concejal Juan Domingo González, autor de la iniciativa Legislativa que consagró el 10 de abril como el día del Veterano de Guerra de Malvinas Goyano, el Director de Cultura, Manuel Zampar; el Jefe del Batallón de Ingenieros, Teniente Coronel Nicolás Gerardo Pietrobelli; el Presidente del Centro de Ex Combatientes, Roque Zabala. En la ocasión, participaron artistas de renombre, además de la Orquesta Municipal, la Banda Puerto Argentino del Batallón de Ingenieros de Monte 12 y varios reconocidos cuerpos de danzas.



Durante una pausa en el espectáculo, el Concejal Juan Domingo González hizo uso de la palabra, destacó la declaración de Ciudadanos Ilustres a ex combatientes como una forma de saldar una deuda de gratitud con los que participaron en la gesta de Malvinas. También hizo uso de la palabra el secretario de Gobierno, Gerónimo Torre quien resaltó la importancia de este acto aunque remarcó que cualquier forma de distinción y homenaje no alcanzará nunca para reconocer el aporte de los ex soldados que acudieron a la defensa de la Patria y hasta llegaron a ofrendar lo más precioso que es la vida.



Después, el mismo Secretario de Gobierno, el Director de Cultura y el Concejal González entregaron diplomas que acreditan el título de Ciudadano Ilustre a los ex combatientes: Arturo Fernández; Víctor Orlando Maciel; Ramón Antonio Blanco; Salvador Ojeda; Arnaldo Emeterio Saucedo; Francisco Ramón Fernández; Juan Rafael González: Delio Antonio González: Eduardo Ramón Pezoa: Silvestre Romero; Juan Alberto Canteros: Raúl Robustiano Escobar; Hugo Benítez; Félix Antonio Rivero; Tranquilino Obregón.



También recibió su distinción de Ciudadano Ilustre el actual presidente del Centro de Ex Combatientes, Roque Claudio Zabala quien pidió un aplauso a quienes lucharon por el pueblo argentino y agradeció especialmente el reconocimiento que se les hizo a los ex combatientes.



“No podemos dejar de agradecer al Estado municipal, al Estado provincial y también al Estado nacional. Y valoro acciones como esta, el reconocimiento de Ciudadano Ilustre y la declaración del Día del Veterano de Guerra de Malvinas Goyano, que no existe en otras localidades. Vamos a trabajar por más”, dijo Zabala.



CONCEJAL GONZÁLEZ



El Concejal dijo en la ocasión que “este acto institucional tan importante se ha hecho por la importancia de los veteranos de guerra para Goya, es más que simbólico, primero quiero agradecer y felicitar al ejecutivo municipal, la decisión de Hormaechea que sea el primer año en que se recuerde el Día del Veterano de Guerra de Malvinas goyano”. Recordó que cuando se sancionó la ordenanza se convino en declarar (a ex combatientes) con la distinción de Ciudadanos Ilustres. Hasta 2017 solo siete personas habían recibido esa distinción. Se trataba de saldar una deuda simbólica. Nos pusimos a construir este camino junto al Centro y al Ejército que brindó la información necesaria para confeccionar el listado de ex combatientes. El 10 de abril del 2017, en el Salón Blanco de la Escuela Normal se generó un hecho histórico. Se realizó la distinción a ex combatientes con la participación de todas las instituciones de Goya, con las banderas de ceremonias de las escuelas; con la Banda del Ejército y familiares de distintos puntos del país”.



“Nos pareció que esa fecha del 10 de abril no podía quedar como una fecha aislada. Sino que ese acto nos daba el fundamento tan profundo de declarar a esa fecha como el Día del Veterano de Guerra de Malvinas Goyano”, explicó.



SECRETARIO DE GOBIERNO



El Secretario de Gobierno, Gerónimo Torre dijo que “siempre los agasajos que se hagan a los ex combatientes de Malvinas no alcanzarán. Desde la municipalidad quisimos hacer este pequeño homenaje, una caricia al alma para cerrar una herida profunda que es insanable, con el equipo de cultura, de prensa a través de la ordenanza citada, queremos acompañarlos, agasajarlos, esperemos que esto se haga todos los años”.