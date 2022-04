Salud aplicará solo vacunas contra el Covid-19 en los puntos de vacunación

Martes, 12 de abril de 2022

La Dirección de Inmunizaciones de la Provincia espera el arribo de dosis de antigripales. Una vez que lleguen, se retomará la aplicación en los puestos comunicados designados.





El domingo, el Ministerio de Salud Pública comunicó el cronograma de las vacunas contra el Covid-19 y la Antigripal, para el día lunes, que se aplican en los puntos designados. El cronograma continúa esta semana solo para la aplicación de las dosis contra el coronavirus, ya que la Dirección de Inmunizaciones está a la espera de que arriben más vacunas antigripales por parte de la Nación.



Las dosis de antigripales que faltan, son para la población de 2 a 64 años y de 65 en adelante. Una vez que lleguen, se retomará la inmunización. No obstante, esta suspensión momentánea es solo para los puntos designados.



Cronograma contra el Covid-19



Asimismo, continúa la Campaña de Vacunación contra el Covid-19. Desde el lunes hasta el viernes se inician, completan y refuerzan esquemas por terminación de DNI, en los lugares designados según grupo etario.



En el interior esta campaña se lleva adelante en forma articulada con los hospitales locales.





Primera y segunda dosis para niños de 3 a 11 años anticovid





De Lunes a Miércoles de 8 a 12 y de 14 a 17



Lugar: Sindicato de Luz y Fuerza (Uruguay 1300)



Por terminación de DNI:



Lunes 11: 0-1-2

Martes 12: 3-4-5

Miércoles 13: 6-7

Jueves 14: 8-9 *HORARIO DE 8 A 12



*Concurrir con un adulto, con carnet de vacunación en el caso de segunda dosis y DNI.







Primera y segunda dosis de refuerzo para adolescentes de 12 a 17 años anticovid





De 8 a 12 y de 14 a 17 en el Club Córdoba (entrada por calle San Martin)



Por terminación de DNI:



Lunes 11: 0-1-2

Martes 12: 3-4-5

Miércoles 13: 6-7

Jueves 14: 8-9 *HORARIO DE 8 A 12



*Concurrir con un adulto, DNI y carnet de vacunación.



Primera y segunda dosis para mayores de 18 años



De 8 a 12 y de 14 a 17 en la Facultad de Medicina (ingreso por Rivadavia).



Por terminación de DNI:

Lunes 11: 0-1-2

Martes 12: 3-4-5

Miércoles 13: 6-7

Jueves 14: 8-9 (de 8 A 12)



*Concurrir con DNI y carnet de vacunación.



Dosis de refuerzo para mayores de 18 años



Con intervalo de 4 meses desde la segunda dosis, independientemente de la vacuna recibida.



De 8 a 12 y de 14 a 17 en el Campus Sargento Cabral (Juan Bautista 2001)



Por terminación de DNI:

Lunes 11: 0-1-2

Martes 12: 3-4-5

Miércoles 13: 6-7

Jueves 14: 8-9 (de 8 A 12)



*Concurrir con DNI y carnet de vacunación.



Dosis de refuerzo para personal docente y no docente anticovid



Con intervalo de 4 meses o más desde la segunda dosis, independientemente de la vacuna recibida. Si tuvo Covid-19, debe esperar 90 días.



De 8 a 12 y de 14 a 17 en el Campus Sargento Cabral (Juan Bautista Cabral 2001).



Por terminación de DNI:



Lunes 11: 0-1-2

Martes 12: 3-4-5

Miércoles 13: 6-7

Jueves Santo 14: 8-9 (de 8 A 12)



Concurrir con DNI y carnet de vacunación.



Vale mencionar que el jueves santo el horario será de 8 a 12, mientras que el viernes santo no habrá actividad.